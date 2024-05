Quán quân Lê Thu Trang: 'Tôi không bị quỵt phần thưởng dự Cannes, rớt visa nên phải ở nhà'

TPO - Lê Thu Trang, quán quân The New Mentor, cho biết cô lỡ cơ hội dự thảm đỏ Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay do trục trặc ở khâu visa.