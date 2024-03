Quận Nam Từ Liêm phát triển theo hướng đô thị thông minh, hiện đại

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị quận Nam Từ Liêm tập trung nghiên cứu phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh trên cơ sở liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội công nghệ thông tin.

Sáng 30/3, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập quận (1/4/2014 - 1/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự Lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn...

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Mai Trọng Thái cho biết, được thành lập ngày 27/12/2013 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Nam Từ Liêm đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một vùng quê ven đô, từ huyện lên quận, xã lên phường, địa phương cửa ngõ Thủ đô dần trở thành một “đô thị đáng sống” nhờ cú hích về phát triển cơ sở hạ tầng. Nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm, hàng loạt những con đường… được xây dựng giúp thay đổi diện mạo Nam Từ Liêm từng ngày hiện đại, tươi đẹp hơn.

Giai đoạn 2021-2025, UBND quận đã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư mới 40 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5.428 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch trong thời gian qua đã góp phần giúp hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khung trên địa bàn, xác định được vị trí, khu vực phát triển cho các dự án trọng điểm, công trình điểm nhấn trên địa bàn. Các khu đô thị mới có quy mô lớn, chất lượng đầu tư xây dựng tốt, bố trí các hạng mục công trình bảo đảm theo thiết kế, quy hoạch đã góp phần tạo dựng các không gian sống văn minh, hiện đại trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, diện mạo đô thị khang trang, hạ tầng hiện đại đã tạo những nguồn lực lớn phát triển kinh tế của Nam Từ Liêm. Tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, môi trường cho các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… là “bí quyết” giúp quận Nam Từ Liêm đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế 10 năm qua.

Kinh tế tăng trưởng nhanh đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn quận đến hết năm 2022 đạt 99,8 triệu đồng/người (tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2014). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực: Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014-2023 đạt hơn 71.200 tỷ đồng, tăng bình quân 20%/năm, bình quân thu ngân sách hàng năm đạt trên 7.000 tỷ đồng; quy mô thu ngân sách tăng 3,5 lần so với năm đầu thành lập (trong đó, các khoản thu có tính bền vững tăng hơn 4 lần so với năm đầu thành lập). Quận Nam Từ Liêm đã vươn lên trở thành một trong những quận có đóng góp vào ngân sách nhà nước cao nhất Thành phố. Điều này phản ảnh rõ nét sự phát triển kinh tế của quận.

Đạt được kết quả trên cho thấy, quận đã tận dụng và khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt là khai thác được nguồn thu từ thương mại điện tử. Đây là lĩnh vực mới và có dư địa nguồn thu rất lớn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích và tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp có số thu hàng năm lớn về đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả luôn được Đảng bộ quận xác định là nhiệm vụ then chốt, được tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới, đạt kết quả toàn diện. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ được giữ vững, sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng cao, đã và đang là những điều kiện quan trọng để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm đã đạt được trong 10 năm qua.

Ông Trần Sỹ Thanh nhận định, bước vào thời kỳ phát triển mới, quận Nam Từ Liêm đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, như: Sức ép về tốc độ đô thị hoá cao, dân số cơ học tiếp tục gia tăng; hạ tầng xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị quận tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc phát huy và khai thác hiệu quả lợi thế so sánh, khơi thông các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thuận lợi, an toàn, hấp dẫn để thu hút đầu tư, quận cần tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, coi giải phóng mặt bằng là khâu đột phá. Đồng thời cần nghiên cứu phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh trên cơ sở liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị quận tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; có biện pháp thiết thực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, nâng cao vị thế của địa phương; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - văn hoá - thể thao cấp khu vực, quốc tế, quốc gia, thành phố diễn ra trên địa bàn.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TU ngày 7/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, để xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu khẳng định, những kết quả mà quận Nam Từ Liêm đạt được 10 năm qua là rất đáng trân trọng, song chặng đường phía trước rất cần có sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Thành phố để giúp quận Nam Từ Liêm hiện thực hóa khát vọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây Hà Nội cùng phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.