Thông xe kỹ thuật tuyến đường Lê Quang Đạo chào mừng 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo dự kiến được thông xe kỹ thuật dịp chào mừng 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm, vượt tiến độ trước thời hạn 1 năm.

Sau hơn một năm thi công, dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài nối quận Nam Từ Liêm với quận Hà Đông, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 1/4 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm và nghiệm thu đưa vào sử dụng dịp chào mừng kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/2024).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo (đoạn từ đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông) có chiều dài 2,6km; Tiến độ thực hiện dự án 2021-2025. Tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, trong đó phần giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 163 tỷ đồng, xây lắp hơn 542 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 21/2/2023, giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt gần 300 tỷ đồng. Trong đó khối lượng thi công hiện trường đã đạt gần 70% khối lượng theo hợp đồng.

Theo Ban quản lý dự án (BQLDA) quận Nam Từ Liêm, dự án có khối lượng GPMB là 364 hộ trên địa bàn 3 phường. Tại phường Trung Văn đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB 75/75 hộ dân. Tại phường Mễ Trì có 121 hộ, đã hoàn thành GPMB 116 hộ, 5 hộ còn lại đã bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.

Tại phường Đại Mỗ có 168 hộ đã gần hoàn thiện công tác GPMB, chỉ còn 2 hộ đã phê duyệt chưa nhận tiền dự kiến phải cưỡng chế. Về di chuyển mộ đã thực hiện di dời 187/190 ngôi mộ, còn 3 ngôi mộ đang thực hiện vận động để di dời.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án và kế hoạch thông xe kỹ thuật dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm ngày 1/4/2024 và nghiệm thu đưa vào sử dụng dịp chào mừng kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô ngày 10/10/2024, UBND quận Nam Từ Liêm và lãnh đạo Ban QLDA đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành cơ bản công tác GPMB vào quý I/2024 và tổ chức thi công các hạng mục tại dự án đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Trước khi tổ chức thi công toàn bộ phần pháp lý dự án bao gồm: hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công chi tiết, biện pháp bảo đảm an toàn lao động - vệ sinh môi trường - PCCC, bảng tiến độ thi công, đăng ký môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình thi công trên công trường, các hạng mục của dự án sau khi nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành đã được đơn vị tư vấn giám sát và đại diện Chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu để chuyển bước thi công đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Đối với công tác An toàn lao động - Vệ sinh môi trường - Phòng chống cháy nổ: Toàn bộ Ban chỉ huy công trường đã được cơ quan có thẩm quyền huấn luyện công tác an toàn lao động đảm bảo theo quy định, trong quá trình thi công luôn có cán bộ kiểm soát các vẫn đề về an toàn khi thi công, công tác vệ sinh môi trường được các đơn vị tổ chức xe máy tưới rửa đường thường xuyên phạm vi trong và ngoài công trường dự án đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với công tác tổ chức giao thông trong và ngoài công trường: Ban QLDA đã làm việc với Sở GTVT Hà Nội và đã được Sở GTVT Hà Nội cấp phép rào chắn thi công trên các tuyến đường lân cận dự án và phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án đảm bảo quy định hiện hành.

Để đảm bảo việc tham gia giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường dự án, Ban QLDA đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan ngay sau khi tổ chức rào chắn đã tổ chức thi công liên tục 3 ca/ ngày để hoàn thành việc đấu nối thoát nước, cấp nước và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác giữa tuyến đường dự án và đường gom Đại lộ Thăng Long.

Đến ngày 21/3/2024, sau khi hoàn thành việc đấu nối, Ban QLDA đã chỉ đạo đơn vị thi công thu hàng rào chắn công trường đảm bảo phân luồng giao thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long và đường Lê Quang Đạo không xảy ra ùn tắc giao thông như những ngày mới tổ chức rào chắn.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận Nam Từ Liêm (01/04/2014-01/04/2024), ngày 28/3, quận Nam Từ Liêm đã thông tuyến dự án xây dựng tuyến đường nối từ trường THCS Nam Từ Liêm đi Quốc lộ 32 (đoạn hết địa phận quận Nam Từ Liêm); Xây dựng tuyến đường từ Khu đô thị Xuân Phương đến Tổ dân phố số 4 ra đường Phương Canh, phường Xuân Phương. Đây là các dự án của thành phố nhằm kết nối giao thông, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy kinh tế xã hội.