Quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành nhiều công trình dân sinh

TP - Bám sát chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm đã mạnh mẽ đổi mới về phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, đưa nhiều công trình dân sinh vào hoạt động, thiết thực chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Thống kê của UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp, các ngành trên địa bàn quận đã quyết liệt triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh; thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tình hình an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững ổn định.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ước đạt 5.109 tỷ đồng trên tổng số 8.471 tỷ đồng, đạt gần 60% so với dự toán thành phố và HĐND quận giao. Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác đạt 60%, bằng 133% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023. Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đạt tỷ lệ 65% so với dự toán giao.

Về chi NSNN, UBND quận Nam Từ Liêm đã tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án đường giao thông đang triển khai, các tuyến đường giao thông mới. Việc giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn kịp thời cho các dự án đảm bảo theo cơ cấu đầu tư được giao, ưu tiên các dự án hoàn thành quyết toán, dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm; các dự án được phân bổ vốn đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư. 6 tháng đầu năm, ước chi cân đối NSNN hơn 892 tỷ đồng, đạt 72% dự toán giao đầu năm, đạt 56% dự toán đã phân bổ, bằng 108% so với cùng kỳ.

Hoàn thành tuyến đường trọng điểm Lê Quang Đạo

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, quận Nam Từ Liêm đang tích cực chuẩn bị hoàn thành tuyến đường Lê Quang Đạo. (Đoạn từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông có chiều dài 2,6 km, tiến độ thực hiện dự án 2021-2025 với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.) Dự án khởi công ngày 21/2/2023. Để đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án và kế hoạch nghiệm thu đưa vào sử dụng dịp chào mừng kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô ngày 10/10/2024, UBND quận Nam Từ Liêm quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành công tác GPMB và tổ chức thi công các hạng mục tại dự án đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Trước khi tổ chức thi công, toàn bộ phần pháp lý dự án (hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công chi tiết, biện pháp bảo đảm an toàn lao động - vệ sinh môi trường - PCCC, bảng tiến độ thi công, đăng ký môi trường…) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành. Trong quá trình thi công, đơn vị Tư vấn giám sát và đại diện Chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu từng hạng mục của dự án để chuyển bước thi công đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Đưa vào hoạt động trường học, chợ dân sinh

Cùng với tuyến đường Lê Quang Đạo, dự án trường học chuẩn bị được khánh thành chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Dự án Xây dựng trường mầm non Tây Mỗ 3 với quy mô 20 lớp học; Xây dựng trường Tiểu học Tây Mỗ 3 quy mô 30 phòng học; Xây dựng trường THCS Tây Mỗ 3, quy mô đầu tư 36 phòng học; Xây dựng trường Tiểu học Đại Mỗ 3 quy mô 30 phòng học. Ngoài hệ thống phòng học khang trang, tất cả các phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng thuộc dự án đều được xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Hiện các trường học đều đang được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng cho năm học mới 2024-2025.

Thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 8/4/2024 về đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2025 trong Chương trình 03-CTR/TU của Thành ủy, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục xây dựng đưa vào hoạt động các chợ dân sinh.

Ngày 26/7/2024, Ban quản lý chợ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức bàn giao điểm kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động chợ dân sinh phường Phú Đô. Chợ dân sinh phường Phú Đô có diện tích 4.596m2 với 199 điểm kinh doanh, mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Chợ được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, được phân chia theo từng khu vực, nhóm ngành hàng bao gồm: khu vực điều hành quản lý chợ, khu vực bán thực phẩm tươi sống, đồ khô, đến các gian hàng quần áo, giày dép và đồ gia dụng… Các khu vực kiot trong nhà và khu vực các sạp hàng đều có mái che.

Khu chợ Phú Đô trang bị đầy đủ hệ thống tường rào bảo vệ, các tiện ích như hệ thống điện chiếu sáng, quạt thông gió, hệ thống PCCC đạt chuẩn và camera giám sát an ninh 24/7, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho các tiểu thương.

Trưởng Ban quản lý chợ quận Nam Từ Liêm Công Phương Khoa khẳng định, đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển kinh tế tại địa phương, tạo nhiều cơ hội việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường Phú Đô cũng như quận Nam Từ Liêm.

Cũng trong năm 2024, các lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị của thành phố Hà Nội đã tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự buộc giao trả lại mặt bằng tại chợ Sáng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Chợ Sáng có tổng diện tích 3.482m2 được UBND xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm (nay là phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) xây dựng từ khoảng năm 1981 nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, trao đổi, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, tạo việc làm cho các hộ nông nhàn của địa phương và các vùng lân cận. Tuy nhiên, đến năm 2017 các hộ kinh doanh và công ty quản lý phát sinh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

UBND quận đã thực hiện đầy đủ quy trình, xin ý kiến UBND thành phố về thời điểm tổ chức cưỡng chế đồng thời có kế hoạch chặt chẽ, phối hợp đồng bộ để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình cưỡng chế thi hành án đối với 152 bản án vụ việc “Tranh chấp hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Sáng Đại Mỗ”.

Tháng 1/2024, UBND phường Đại Mỗ đã bố trí sắp xếp vị trí chợ tạm và lực lượng hỗ trợ các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh tạm thời trong quá trình chủ đầu tư sửa chữa chỉnh trang chợ Sáng. Sau khi hoàn thành chỉnh trang chợ, các hộ kinh doanh đã di chuyển về chợ Sáng ổn định kinh doanh; đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị.

Chia sẻ về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024, đồng chí Mai Trọng Thái - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm thông tin lại với phóng viên: UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường tập trung phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2025; tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung triển khai thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng các đất ô đất trong kế hoạch; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024 và cả giai đoạn; tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025; hoàn thiện Đề án Tuyến phố đi bộ - Chợ đêm...

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm; giữ vững ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với phát triển kinh tế đô thị; quản lý TTXD đô thị, đất đai, GPMB và bảo vệ môi trường cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ đạo của thành phố, Quận ủy, các Nghị quyết, Kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND; tăng cường thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại 05 Chương trình công tác của Quận ủy; tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá như kế hoạch đã đề ra.