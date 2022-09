Quán karaoke, vũ trường ở Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận dính nhiều sai phạm

TPO - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý 33 quán karaoke vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, trong đó đình chỉ 15 cơ sở. Còn tại Bình Thuận, qua kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đã phát hiện có nhiều sai phạm.

Xử phạt 32 cơ sở

Ngày 29/9, ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong tháng 9/2022, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 205/266 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 32 cơ sở, đình chỉ hoạt động 15 cơ sở.

Hiện tại, thị xã Phú Mỹ, TP.Bà Rịa, huyện Long Điền, Châu Đức, Côn Đảo đã kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Riêng TP.Vũng Tàu mới kiểm tra được 44/105 cơ sở. Nguyên nhân là do Vũng Tàu đặt kế hoạch kiểm tra từ tháng 9 đến tháng 12/2022. “Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh yêu cầu TP.Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, không để kéo dài”, ông Trung nói.

Theo ông Trung, qua làm việc thì các cơ sở vi phạm chưa thực sự quan tâm đến công tác chữa cháy, hoặc thực hiện còn sơ sài. Sở yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trong thời gian tiếp theo.

Trước đó, sau vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 32 người tử vong, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương về việc tổng thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bà Rịa-Vũng Tàu kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, nhất là điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, xử phạt nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.

Trong trường hợp để xảy ra tình trạng sai quy định, làm mất an toàn, an ninh, trật tự tại khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận mà không có giải pháp giải quyết dứt điểm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiều sai phạm

Tương tự, UBND tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập như mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy, nổ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để kịp thời khắc phục những tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Công an tỉnh thực hiện cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ. Đặc biệt, lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm; phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng nhắc nhở chủ các cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quan tâm tới việc bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền kiểm tra và thông báo kết quả đến các cơ quan có liên quan biết, phối hợp.

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tỉnh thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đi vào nề nếp, lành mạnh.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn tỉnh có 141 quán karaoke, hai quán cà phê nhạc mạnh, hai quán bar. Qua kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, lực lượng chức năng đã phát hiện có nhiều sai phạm.