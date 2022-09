Đồng Nai tạm đình chỉ hoạt động 3 cơ sở karaoke vi phạm quy định PCCC

TPO - Ngoài tạm đình chỉ hoạt động 3 cơ sở kinh doanh karaoke, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt hàng chục cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm các quy định về PCCC.

Ngày 21/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của 3 cơ sở karaoke trên địa bàn do vi phạm về các quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo đó, Công an TP Biên Hòa quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh trong thời gian 30 ngày đối với các cơ sở karaoke Tuổi Ngọc (tại địa chỉ 144, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến) cơ sở kinh doanh karaoke My My ( KP4, phường Tân Hiệp) và cơ sở kinh doanh karaoke 108 (Khu dân cư An Bình, phường Bình Đa).

Đây là những cơ sở đã được lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Biên Hòa kiểm tra đột xuất và phát hiện vi phạm các quy định về PCCC. Lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở phải khắc phục, đáp ứng được các yêu cầu về PCCC trước khi được cấp phép hoạt động trở lại. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt hàng chục cơ sở kinh doanh karaoke vị phạm các quy định về PCCC.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC và cứu nạn cứu hộ huyện Thống Nhất cũng đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn và đã xử phạt cơ sở karaoke T.H. và karaoke T.K. mỗi cơ sở 1,5 triệu đồng về lỗi biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng sự cố chưa đảm bảo theo quy định. Xử phạt cơ sở karaoke 9 số tiền 3,5 triệu đồng về lỗi hệ thống điện chưa đảm bảo theo quy định.