Hàng trăm cơ sở karaoke vi phạm ở Bình Dương bị xử lý

TPO - Trong đợt tổng kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 622 cơ sở kinh doanh có điều kiện, ra quyết định xử phạt hành chính 271 cơ sở với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, thực hiện đợt cao điểm ra quân tổng rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn đã kiểm tra tổng cộng 622 cơ sở. Trong đó, đã hoàn thành kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh 100% các cơ sở kinh doanh karaoke.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xử phạt 271 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạm đình chỉ 51 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Trong đó, tại địa bàn thành phố Thuận An (nơi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết), lực lượng chức năng đã kiểm tra 78 cơ sở, xử phạt 63 cơ sở, tạm đình chỉ 32 cơ sở, xử phạt hành chính hơn 1,7 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong đợt tổng kiểm tra, ngoài chấn chỉnh, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt quy định của pháp luật, nhất là trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người chết, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an địa phương vẫn đang tích cực phối hợp các đơn vị để điều tra. Quá trình điều tra, công an sẽ xử lý hoặc tham mưu xử lý khi phát hiện có vi phạm đối với tổ chức, cá nhân.