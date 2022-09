Đồng Nai đình chỉ hoạt động hàng loạt cơ sở karaoke không đảm an toàn PCCC

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở karaoke vi phạm quy định về PCCC.

Ngày 24/9, thông tin từ Công an huyện Trảng Bom cho biết, qua công tác kiểm tra về đảm bảo an toàn PCCC tại 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng đã lập 24 biên bản vi phạm hành chính, phạt hơn 235 triệu đồng và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 11 cơ sở karaoke.

Các cơ sở vi phạm các lỗi lắp đặt cửa thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn; không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC trên lối thoát nạn; cửa thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định.

Trong khi đó, Công an Thành phố Biên Hòa cũng đã tạm đình chỉ hoạt động 5 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy PCCC. Đây là 5 cơ sở đã có nhiều vi phạm về quy định đảm bảo an toàn PCCC sau khi Công an Thành phố Biên Hòa phối hợp với các phường kiểm tra đột xuất.

Sau khi kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm với các lỗi khá nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn nếu xảy ra hỏa hoạn khi có khách bên trong, Công an Thành phố Biên Hòa quyết định tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở này trong thời gian 30 ngày.

Sau khi các cơ sở khắc phục, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC theo quy định mới được mở cửa đón khách hoạt động trở lại. Trước đó, Công an Thành phố Biên Hòa đã tạm đình chỉ hoạt động đối với 3 cơ sở kinh doanh quán karaoke không đảm bảo an toàn về PCCC.