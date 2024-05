PV GAS triển khai hoạt động hệ thống kho cảng LNG Thị Vải an toàn – hiệu quả

Tổ chức vận hành hệ thống kho cảng LNG đầu tiên của Việt Nam là một áp lực thường trực mà Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang “trực chiến”; đảm bảo tối ưu hóa toàn bộ chuỗi tiếp nhập, tồn chứa và vận hành cấp khí cho khách hàng trên nguyên tắc phối hợp bài bản, thường xuyên cập nhật và chủ động cải tiến, đề cao công tác an toàn và tạo hiệu quả thực tiễn.

Công trình Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải do PV GAS làm chủ đầu tư xây dựng với chất lượng cao, cùng các kỹ thuật hiện đại, những công nghệ tiên tiến chưa từng thấy trước đây tại Việt Nam; đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế, cũng như các yêu cầu về an toàn vận hành; đã được nhiều nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới đánh giá đủ điều kiện về hệ thống quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường và an toàn hàng hải; chính thức được ghi danh trên bản đồ LNG thế giới từ tháng 10/2023.

Tính đến tháng 5/2024, hệ thống kho cảng LNG Thị Vải đã tiếp nhận, làm hàng an toàn cho 4 chuyến tàu LNG với tổng khối lượng khoảng 250 nghìn tấn LNG. Ra mắt gói giải pháp năng lượng tối ưu với mô hình kinh doanh tích hợp LPG/CNG/LNG, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng về sản phẩm,PV GAS cũng chính thức cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp với việc xuất LNG an toàn cho các chuyến xe bồn từ tháng 3/2024.

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) được PV GAS giao trọng trách là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý công tác vận hành hệ thống kho cảng LNG Thị Vải, đã chủ động triển khai một loạt các giải pháp nhằm đảm bảo phối hợp nhịp nhàng ngay từ ngày đầu của toàn bộ chuỗi hoạt động.

Để đạt được hiệu quả và đảm bảo “An toàn là kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, PV GAS VUNG TAU rất chú trọng và nỗ lực triển khai các công tác an toàn trong hoạt động nhập, tồn chứa và vận hành cấp khí cho khách hàng tại kho cảng LNG Thị Vải. Các biện pháp đảm bảo an toàn từ nhân sự, hệ thống quy trình, quản lý thiết bị, đến công tác phối hợp đều được triển khai đồng bộ. Toàn bộ nhân sự vận hành được đào tạo chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao, từ kiến thức đến thực tiễn, các quy trình vận hành, quy trình tác nghiệp, đánh giá rủi ro của các công việc vận hành liên quan…đều được xây dựng một cách khoa học và cẩn trọng. “Bộ máy quản lý điều hành” được thống nhất và triển khai, được cập nhật thường xuyên để phù hợp với thực tế, bổ sung các kinh nghiệm từ lần nhận chuyến tàu LNG đầu tiên cũng như sau những lần vận hành cấp khí cho khách hàng. Bên cạnh đó là việc công bố các quy trình vận hành, ứng cứu khẩn cấp; quy trình cô lập và bỏ cô lập phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa…

Các thiết bị tại kho cảng LNG Thị Vải luôn được bảo dưỡng theo khuyến cáo nhà sản xuất; vật tư dự phòng được trang bị đầy đủ, đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng và tin cậy ở mức cao nhất. Công tác phối hợp với các bên liên quan cũng được chú trọng, triển khai chi tiết để đảm bảo an toàn, ổn định chất lượng khí (nhiệt trị, áp suất…) cho khách hàng. PV GAS VUNG TAU cũng thường xuyên tái đào tạo và kiểm tra đánh giá định kỳ các vận hành viên, đảm bảo kiến thức, chuyên môn luôn đáp ứng cho công việc.

Trong công tác an toàn tại kho cảng, khó khăn đặc biệt đầu tiên chính là điều kiện tự nhiên của Thị Vải. Là một vùng cảng biển nước sâu lý tưởng, cảng Thị Vải có mật độ tàu/sà lan trên luồng rất sôi động (trung bình trên 200 tàu qua lại/ngày). Chính vì thế, ngay từ lần đón chuyến tàu đầu tiên cho đến nay, PV GAS VUNG TAU đã triển khai rất nhiều biện pháp như: tăng cường thực hiện trao đổi thông tin, phối hợp điều tiết – hướng dẫn phương tiện di chuyển, cung cấp thông tin kế hoạch tàu LNG cho bên tham gia/các cảng lân cận, chạy mô phỏng các tình huống có thể gặp trong thực tế điều động tàu LNG, bố trí hoa tiêu ngoại hạng đã được đào tạo - có kinh nghiệm điều động tàu LNG, huy động tàu lai đủ điều kiện kỹ thuật và nhân sự có kinh nghiệm để hỗ trợ tàu LNG, cập nhật kế hoạch điều động tàu di chuyển trên luồng và cập/rời các cảng, sử dụng phần mềm theo dõi và giám sát tàu trên luồng/trước vùng cảng… Từ nhận diện các rủi ro có thể xảy ra do yếu tố khách quan/chủ quan, PV GAS VUNG TAU đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp và phân giao các đầu việc chi tiết tới từng cá nhân, từng ca vận hành, tổ chuyên môn phụ trách, để tất cả các công đoạn đều được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Sau thành công đón chuyến tàu LNG thứ nhất, kể từ chuyến tàu thứ 2, PV GAS VUNG TAU đã chủ động hoàn thành toàn bộ chuỗi công việc đón/tiễn – tiếp nhận – tàng trữ và cung cấp LNG tại kho cảng; huy động tàu lai đủ điều kiện kỹ thuật và nhân sự có kinh nghiệm để hỗ trợ tàu LNG cập/rời cảng. Đối với từng hoạt động cụ thể, PV GAS VUNG TAU đã luôn phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan, đặc biệt là các đầu mối quan trọng như Trung tâm Điều độ khí PV GAS, PV GAS LNG, PV GAS SE, PV GAS DISTR… trong quá trình nhập tàu và vận hành.

Từ việc tiếp nhận thành công và vận hành an toàn hệ thống kho cảng LNG Thị Vải, một lần nữa PV GAS khẳng định văn hoá an toàn đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, thấm nhuần trong tư tưởng và từng hành động của các cán bộ công nhân viên, góp phần tạo nên những thành quả rực rỡ của PV GAS/PV GAS VUNG TAU.