PTGĐ Tập đoàn TKV kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin

Ngày 15/02, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thuỷ đã kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin về tình hình sản xuất, kinh doanh và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ cùng các Ban chuyên môn Tập đoàn đã kiểm tra sản xuất tại Phân xưởng Chế biến than Khe Chàm, kiểm tra khu vực kho cảng xuất, nhập than thuộc Phân xưởng than Khe Dây - Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt và các phòng chuyên môn của Công ty, theo báo cáo của Giám đốc Công ty Nguyễn Anh Toán, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đều hoàn thành vượt mức, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện, tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 121% kế hoạch, giữ vững an ninh trật tự và an toàn vệ sinh lao động.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty được Tập đoàn giao than mua 2,090 triệu tấn gồm các loại than nguyên khai, than cám, nhan nhập khẩu…; than tiêu thụ 2,168 triệu tấn. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của TKV và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, Công ty đã tiếp tục phát huy kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, các hệ thống sàng tuyển, thiết bị của Công ty được duy trì ổn định, phát huy hiệu quả.

Cùng với đó, Công ty đã chủ động bố trí nhân lực, máy móc thiết bị ở từng khu vực sản xuất, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất quyết liệt nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Tuy nhiên, trong tháng 1 và đầu tháng 2/2023, do thời gian nghỉ Tết nguyên đán dài ngày, thời tiết mưa phùn nhiều ảnh hưởng đến công tác chế biến, pha trộn than, nhất là tuyển nâng cấp than cám TCCS gặp khó khăn, than cám thu hồi sau tuyển có độ ẩm cao, không đảm bảo để pha trộn phục vụ cho tiêu thụ dẫn đến tiêu thụ còn chậm theo kế hoạch của TKV. Mặt khác, nguồn than nguyên khai từ các mỏ còn hạn chế, than mua còn chậm so với kế hoạch…, nên đến nay mới đạt 143.000 tấn than mua, than tiêu thụ đạt 224.000 tấn…

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 2 và cả năm 2023 với sản lượng lớn, trong đó than giao các nhà máy điện năm 2023 là 1,760 triệu tấn, Công ty đề nghị Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị giao than TCCS cho Công ty chế biến, tiêu thụ đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng; cân đối thời gian giao than nhập khẩu phù hợp, đảm bảo tiến độ kế hoạch.

Để khai thác tối đa các thiết bị bốc rót than tại cảng, đồng thời chủ động trong công tác tiêu thụ, tạo công ăn việc làm và thu nhập, đời sống cho người lao động, Công ty đề nghị Tập đoàn cho phép Công ty được mua các nguồn than của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tại kho cảng Bảo Nguyên để tiêu thụ cho các khách hàng và đề nghị Tập đoàn bổ sung kế hoạch giao than nguyên khai để có đủ nguồn than pha trộn đáp ứng cho công tác tiêu thụ…

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các Ban chuyên môn Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đồng thời, Công ty đã có nhiều đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chú trọng thực hiện công tác môi trường, công tác an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất và chăm lo việc làm, đời sống người lao động. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đề nghị Công ty rà soát, tiếp tục tăng cường công tác quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, các thiết bị cân, giám sát, hồ sơ quản lý, thực hiện đúng các quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý dòng than, đảm bảo khối lượng, chất lượng, chủng loại than đáp ứng cho tiêu thụ và đặc biệt lưu ý công tác quản lý thuê ngoài.

Đồng thời, làm tốt công tác môi trường tại các khu vực sản xuất, kho cảng. Bám sát kế hoạch điều hành sản xuất và tiêu thụ của Tập đoàn, tập trung điều hành công tác giao nhận than, pha trộn chế biến đảm bảo theo đúng kế hoạch Tập đoàn giao. Về các đề xuất của Công ty, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn giao các Ban chuyên môn Tập đoàn tập trung tháo gỡ các khó khăn cho Công ty, cấp đủ nguồn than TCCS, điều tiết than nhập khẩu… để chế biến pha trộn, tiêu thụ vì mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.