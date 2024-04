Prudential đồng hành cùng học sinh thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Cụ thể hóa các tình huống tham gia giao thông, biến lý thuyết phức tạp thành hành động thực tế để học sinh tiếp thu nhanh hơn, trải nghiệm tốt hơn là mục tiêu chính của chuỗi hoạt động “30 ngày đến trường an toàn cùng Gumball” mà dự án “Đến trường An toàn” của Prudential Việt Nam ưu tiên trong năm thứ 4 triển khai.

Trang bị lý thuyết qua những tiết học trải nghiệm

Trước khi thực hành, học sinh được làm quen với Bộ tài liệu ATGT trong các tiết học về an toàn giao thông. Các tài liệu này được thiết kế đa dạng dưới nhiều hình thức, bao gồm: loạt phim ngắn hoạt hình, thẻ an toàn, cẩm nang hướng dẫn và các tình huống thực hành tại ngã tư mô phỏng với 3 chủ điểm chính gồm: Đội mũ bảo hiểm, đi bộ an toàn và đi xe đạp.

Từ khi được đưa vào giảng dạy, những người làm dự án cũng chủ động đón nhận các phản hồi tích cực từ phía học sinh, giáo viên nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện để bộ tài liệu thực sự phù hợp, gần gũi, dễ sử dụng với học sinh cấp tiểu học.

Thực hành thói quen an toàn

Chiến dịch “30 Ngày Đến trường an toàn cùng Gumball” chính thức triển khai từ đầu tháng 2 năm nay tại 8 trường tiểu học tại 3 tỉnh thành gồm: Gia Lai, Yên Bái và Quảng Ngãi.

Dưới sự đồng hành và hướng dẫn của các thầy cô giáo, phụ huynh, và tình nguyện viên, hơn 5.000 em học sinh đã vượt qua thử thách 30 ngày thực hành, với các chủ điểm chính: đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi bộ và đi xe đạp an toàn.

Bằng cách học trực quan sinh động này, học sinh đã có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn, hình thành các khái niệm rõ hơn, cũng như có đủ thời gian để tạo lập các thói quen tham gia giao thông an toàn.

Lợi ích nhận thấy rõ nhất đối với học sinh qua chiến dịch là tạo lập ý thức tuân thủ kỷ luật, giữ an toàn cho bản thân các em và cho những người xung quanh khi tham gia giao thông.

Kết nối học sinh, phụ huynh và thầy cô

Chiến dịch 30 ngày thực hành kĩ năng ATGT đã vượt trên mong đợi của những người làm dự án bởi nó không chỉ tạo dựng thói quen cho các em, mà còn gắn kết giáo viên và các bậc phụ huynh đồng hành cùng con của mình trên hành trình tới trường mỗi ngày.

Thông qua phần thử thách mà chiến dịch đặt ra, các em đã gửi gắm những lời nhắn nhủ, những bài học và sự biết ơn đến với "người đồng hành” trên hành trình đến trường của mình thông qua các bức thư tay mộc mạc, những vần thơ đơn sơ và cả những bức tranh chứa đựng nhiều ước mơ.

Em Lê Thị Na Vy – lớp 2A2 trường Tiểu học Hà Bầu (H. Đăk Đoa, Gia Lai), bày tỏ lòng biết ơn bà ngoại của mình, người đã đưa đón hai chị em Vy tới trường trên chiếc xe đạp điện mỗi ngày. Trong bức thư gửi bà, Na Vy viết: “Hành trình đi tìm con chữ của con luôn có bà đồng hành”, “Bà luôn nhắc nhở con phải đội mũ bảo hiểm và ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch trên xe. Suốt dọc đường bà còn chỉ cho con nhiều điều lưu ý khi tham gia giao thông”.

Hay qua mô tả của em Nguyễn Bảo Trâm – lớp 4B2 Trường Tiểu học Yên Ninh (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái), bà ngoại đã luôn theo sát, quan tâm, chăm sóc và gieo trong em sự tự tin thông qua những câu chuyện kể “Mỗi sáng, bà luôn nhắc con đội mũ bảo hiểm trước khi tới trường để đảm bảo an toàn”, “Bà dạy con kĩ năng và giúp con tự tin hơn trong cuộc sống”.

Bên cạnh đó, hơn 4.400 bài đăng trên facebook, chia sẻ các khoảnh khắc đáng nhớ đã thu hút hơn 260.000 lượt tương tác, chia sẻ, bình luận và ủng hộ. Thông điệp về ATGT được nối dài thông qua các video ngắn, những bức tranh về đường đến trường ước mơ, những bức thư tay giản đơn và giàu tình cảm dành cho những người đồng hành trên đường đến trường.

Hành trình đến trường an toàn của học sinh là sự chung tay và góp sức của các nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Đã có hơn 100 tình nguyện viên Prudential Việt Nam là nhân viên, tư vấn viên tham gia hỗ trợ, đồng hành trong các hoạt động.

Thông qua chuỗi các hoạt động can thiệp toàn diện, học sinh, giáo viên và phụ huynh đã trở thành những hạt nhân tích cực góp phần tạo nên những “trái ngọt” của dự án. Qua 4 năm có mặt tại Việt Nam, dự án “Đến trường An toàn” đã cung cấp kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho 12.000 học sinh, 600 giáo viên và hàng ngàn phụ huynh tại 16 trường tiểu học trải dài khắp 6 tỉnh thành.