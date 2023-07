Phong cách sống “tĩnh – động” hài hòa tại Glory Heights

Đan xen giữa các sắc màu sống “tĩnh” và “động”, bộ đôi tòa tháp GH1 và GH 6 tại Glory Heights (Vinhomes Grand Park , TP. Thủ Đức) đủ sức thuyết phục những khách hàng có gu thưởng thức khó tính nhất.

Siêu tầm view đa sắc lý thú

Theo nghiên cứu được đăng tải trên tờ The New York Times, tầm view là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng trải nghiệm của mỗi căn hộ. Tầm view đẹp được xem là những góc nhìn không bị che chắn, hướng đến các cảnh quan xanh mát, tĩnh lặng như công viên, quảng trường hoặc cảnh sắc sôi động, đầy sức sống của phố phường. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, căn hộ có tầm view nhìn ra công viên hoặc mặt nước thường được người mua sẵn sàng chi trả cao hơn 25% so với các căn hộ thông thường. Mặt khác, căn hộ có tầm view nhìn ra quang cảnh thành phố thường được định giá cao hơn mặt bằng chung 15%.

Đặc biệt, nếu có tầm view hướng đến đồng thời nhiều cảnh sắc, giá trị căn hộ còn tăng cao hơn nhiều lần. “Bạn sẽ có được cả hai thế giới trong cùng một căn phòng - nhịp đập sôi động của thành phố và sự tĩnh lặng của những dòng sông”, The New York Times mô tả.

Tất cả những yếu tố tạo nên tầm view đẹp được The New York Times nhắc tới, đều có mặt tại ban công tòa tháp “hoa hậu” GH1, GH6 của Glory Heights. Giữa tầng không, cư dân sẽ thu trọn trong tầm mắt cảnh sắc thiên nhiên xanh mát từ đại công viên Grand Park 36ha, sông Đồng Nai. Bổ trợ hài hòa cạnh đó là nét đẹp hiện đại, sôi động của đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất đêm ngày; quảng trường Golden Eagle độc đáo với biểu tượng đại bàng cao 25m, hồ nước Eagle hơn 2000m2, hơn 100 cây chà là xanh mát mắt và màn trình diễn phun nước nghệ thuật cao đến 2m,… Tất cả tạo thành cảnh sắc độc đáo hiếm có, dành riêng cho các chủ nhân tinh hoa tại GH1, GH6.

Nuông chiều cả thể chất lẫn tinh thần

Chỉ cần vài bước chân ra khỏi nội khu, cư dân của bộ đôi tòa căn hộ GH1, GH6 sẽ được tận hưởng nhịp sống tiện nghi, đủ đầy không thua kém các đô thị hiện đại hàng đầu thế giới khi mặt tiền của 2 tòa tháp này là đại lộ Rodeo sầm uất dài 500m - nơi tập trung loạt nhà hàng, quán cà phê, shop thời trang… Kế cận bộ đôi “hoa hậu” là TTTM Vincom Mega Mall thế hệ mới - "thiên đường hàng hiệu" của hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Đây là tọa độ giao thương nhộn nhịp, thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của cư dân.

Tách biệt với sự sầm uất bên ngoài, ngay khi quay về với các tiện ích nội khu tại Glory Heights, cư dân sẽ được tận hưởng chuẩn sống sang vượt trội, không dành cho số đông được lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu. Nội khu Glory Heights sở hữu chuỗi hồ bơi có diện tích lên tới 845m2, cạnh đó là đường mạch vòng dài 400m, công viên khủng long Jura Park kì thú…

Trải nghiệm riêng tư của các chủ nhân tương lai tại Glory Heights được tôn trọng tối đa khi các tiện ích chăm sóc sức khỏe như bể jacuzzi, phòng sauna, hay phòng karaoke gia đình hiện đại… được đặt ngay trong nội tòa GH6, kế cận tòa GH1. Những tiện ích trong mơ này mang lại đặc quyền thụ hưởng không gian giải trí “cá nhân hóa” đỉnh cao mà không cần đi xa.

Phong cách tận hưởng hài hòa giữa tĩnh và động đang tạo ra dấu ấn khác biệt cho hai tòa tháp “hoa hậu” GH1, GH6 của Glory Heights, khiến bộ đôi được nhiều khách hàng “đổ xô” săn lùng.

Glory Heights đã chính thức “trình làng” bộ tứ chính sách, phá vỡ mọi kỷ lục cho “Bộ đôi hoa hậu” GH1 - GH6. Chính sách bán hàng được áp dụng tại thời điểm công bố theo thông tin của chủ đầu tư và ngân hàng Phương án: Khách hàng mua căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có - Chính sách 1: Thanh toán thảnh thơi, 2 năm nhận nhà. Bình quân ~1,5% GTCH/tháng. - Chính sách 2: Thanh toán thảnh thơi, 4 năm nhận nhà. Bình quân ~0,8% GTCH/tháng. Phương án: Khách hàng vay vốn Ngân hàng - Chính sách 3: Nhận nhà trước, thanh toán sau. Hỗ trợ lãi suất 0% lên tới tới 2 năm. - Chính sách 4: Bom tấn phá bỏ mọi giới hạn, không lo lãi suất tới 8 năm.