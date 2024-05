Phó trưởng công an xã ở Hoà Bình bị chém trọng thương

TPO - Ngày 3/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đối tượng dùng dao chém trọng thương Phó trưởng Công an xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) đã bị bắt sau một giờ gây án.

Trước đó, tối 2/5, Công an xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn nhận được tin tố giác của bà Bùi Thị Diểm (SN 1968, trú xã Vũ Bình) tố ông Bùi Văn Khượp (SN 1965, trú cùng xóm) có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào ruộng nhà bà Diểm.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vũ Bình đã phân công lực lượng gồm đồng chí Thiếu tá Quách Phúc Tín, Phó trưởng Công an xã Vũ Bình và đồng chí Bùi Văn Chức, công an viên bán chuyên trách đến gặp Bùi Văn Khượp để mời lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Khượp vờ lấy lý do khóa cửa, rồi bất ngờ lấy dao đâm vào Thiếu tá Quách Phúc Tín gây trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau đó, đối tượng Khượp lẩn trốn vào rừng keo phía sau nhà.

Trước tình hình phức tạp, đối tượng manh động khi trốn vẫn mang theo hung khí dao nhọn, Công an xã Vũ Bình báo cáo lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến; đồng thời tổ chức truy tìm, vây bắt đối tượng. Với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, sau gần 1h đồng hồ, lực lượng công an đã tìm thấy và bắt được đối tượng khi trên tay vẫn đang cầm hung khí.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để thăm và động viên Thiếu tá Quách Phúc Tín.