Phim của Hyun Bin - Son Ye Jin bị đánh bại

TPO - "Nữ hoàng nước mắt" vượt chỉ số rating của "Hạ cánh nơi anh" ngay tập cuối hôm 28/4. Bộ phim do Kim Soo Hyun, Kim Ji Won đóng chính leo top ba phim Hàn đài cáp có rating cao nhất thời đại.

Nữ hoàng nước mắt vượt mặt Hạ cánh nơi anh

Tập cuối Nữ hoàng nước mắt phát sóng tối 28/4 đạt mức rating 24,85% toàn quốc, 28,381% ở khu vực đô thị, đánh bại 21,683% trước đó của Hạ cánh nơi anh, trở thành phim truyền hình giữ kỷ lục mới của tvN.

Bên cạnh đó, bộ phim thành công chen chân vào top ba phim đài cáp, đứng sau Thế giới hôn nhân (28,4%) và Reborn rich (26,9%) của JTBC.

Trong vòng 8 tuần lên sóng, hiệu ứng lớn từ Nữ hoàng nước mắt đưa tên tuổi hai diễn viên chính Kim Soo Hyun và Kim Ji Won thay nhau dẫn đầu vị trí đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông của diễn viên.

Trên Netflix, tác phẩm cho thấy độ phủ sóng lớn khi chiếm lĩnh hạng nhất trong hai bảng xếp hạng chỉ số xu hướng phim truyền hình và chỉ số xu hướng phim Netflix của Hàn Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, phim được thảo luận nhiều nhất bảng xu hướng mạng xã hội, trong ba tuần liên tiếp với thông số từ 217.000 – hơn 4,3 triệu lượt thảo luận, theo YouNet Media, chỉ đứng sau Đào, phở & piano và phim Mai.

Nữ hoàng nước mắt được khán giả nhận xét không đột phá trong nội dung, dễ đoán nhưng ăn điểm ở dàn diễn viên. Đặc biệt diễn xuất của hai diễn viên chính được đánh giá cao, chemistry (phản ứng hóa học) giữa Kim Ji Won và Kim Soo Hyun trở thành đề tài hot.

Thành công của tác phẩm giúp biên kịch Park Ji Eun nắm giữ cả hai vị trí hai vị trí đầu trong danh sách phim được xem nhiều nhất trong lịch sử tvN. Tám vị trí còn lại trong Top 10 phim Hàn được xem nhiều nhất của tvN thuộc về Guardian: The Lonely and Great God (20,5%), Reply 1988 (18,8%), Mr. Sunshine (18,1%), Mr. Queen (17,4%), Crash Course In Romance (17%), Under The Queen's Umbrella (16,9%), Vincenzo (14,6%) và Our Blues (14,6%).

Cái kết vẹn toàn nhưng gây tranh cãi

Sau 16 tập, cặp chính Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) có cái kết đẹp. Cả hai có con và sống đến bạc đầu, Hong Hae In mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn sống đến 84 tuổi.

Nhiều ý kiến trái chiều về cái kết, một số khán giả cho rằng họ mong muốn được xem nhân vật chính Baek Hyun Woo đổi đời, thay vì tập trung vào cái chết của Hong Hae In: “Tôi không thể ngừng xem vì diễn xuất quá tốt… Nhưng phần cuối? Đó là kết thúc kỳ lạ nhất từ ​​trước đến nay”, “Cảnh có con là cái kết đẹp rồi, đoạn cuối chỉ khiến người xem day dứt”…

Trái lại một số khá thích thú với cái kết của Nữ hoàng nước mắt: “Tôi nghe nói biên kịch đã đổi cách kết thúc… Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi lo lắng rằng tình trạng của Hong Hae In sẽ không thể chữa khỏi. Cái kết này có lẽ là hạnh phúc nhất”, “Ít nhất chúng ta biết rằng cặp Hong-Baek đã sống yên bình cho đến năm 2074”, “Biên kịch có vẻ thích cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cái kết này tôi nghĩ đã thu hút khán giả”…