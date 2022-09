Phiên bản 'Nàng tiên cá' được khen

TPO - Trong khi tạo hình nàng Ariel của Halle Bailey nhận “mưa gạch đá”, khán giả tìm lại hình ảnh về Nàng tiên cá phiên bản nước Nga cách đây 50 năm và đánh giá cao.

Những ngày qua, người hâm mộ toàn cầu thể hiện sự thất vọng đối với tạo hình nàng Ariel của Halle Bailey sau khi teaser củaThe Little Mermaid (Nàng tiên cá) được công bố ngày 10/9. Có giọng hát trong veo, nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi bị khán giả phản đối vì ngoại hình quá khác biệt với nguyên tác, “đạp đổ” hoàn toàn hình tượng nàng Ariel quen thuộc trong lòng công chúng.

Trong khi đang hoang mang với Ariel mới nhất, cư dân mạng tìm lại hình ảnh của các phiên bản trước đây và phát hiện vào năm 1976 nước Nga đã sản xuất phim do người thật đóng về nhân vật cổ tích nổi tiếng. Người vào vai nàng tiên cá thời điểm đó là nữ diễn viên Viktoriya Novikova có ngoại hình thỏa mãn được tiêu chuẩn thẩm mỹ của số đông khán giả.

Nàng tiên cá của Viktoriya Novikova có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh to tròn, làn da trắng hồng. Tóc cô có màu xanh khi còn là nàng tiên cá và đổi sang mái tóc vàng bồng bềnh, lượn sóng khi hóa thành người.

Khán giả đánh giá Viktoriya như bước ra từ truyện cổ tích, vừa xinh đẹp động lòng người vừa giữ được nét thơ ngây chưa trải sự đời. Họ đồng ý rằng hình ảnh Viktoriya mang lại phù hợp với nhân vật nàng tiên cá hơn Halle. Theo một số ý kiến, ngoại hình xinh đẹp của Viktoriya bù đắp kỹ năng diễn xuất còn non.

Phiên bản The Little Mermaid của Nga có nhiều điểm khác so với cốt truyện trong phim của Disney.

Theo đó, sau khi cứu và phải lòng hoàng tử, nàng tiên cá bơi về cung điện của người tình trong mộng. Tại đây, cô bị những ngư dân phát hiện, ném đá xua đuổi buộc phải lẩn trốn trong con kênh dưới cung điện. Nàng tiên cá tình cờ làm quen được với một thợ sửa chữa lang thang, được người bạn mới đưa đến gặp phù thủy địa phương. Cái giá để biến đuôi thành chân không phải giọng nói mà là mái tóc.

Người bạn mới giúp nàng tiên cá liên lạc và kể hết mọi chuyện cho hoàng tử. Sau đó, hoàng tử kịp thời giải cứu nàng tiên cá khi cô sắp bị dân làng thiêu chết. Tuy nhiên, hoàng tử không hề có tình cảm với nàng tiên cá. Anh phải lòng công chúa, còn nhận lời thách đấu với người đàn ông khác để có thể kết hôn với người đẹp. Không may, hoàng tử bị đâm lén dẫn đến mất mạng. Nàng tiên cá cầu xin phù thủy hồi sinh hoàng tử. Phù thủy đồng ý nhưng cảnh báo cô sẽ chết nếu không cưới được hoàng tử. Sau khi sống lại, hoàng tử vẫn kết hôn với công chúa. Nàng tiên cá qua đời (không tan thành bọt biển) đúng ngày vui của hoàng tử. Cuối phim, thợ sửa chữa thách đấu hoàng tử để trả thù cho nàng tiên cá nhưng bị giết.

Tú Oanh