Phát hiện những dấu hiệu này, hãy đi khám ung thư phổi ngay lập tức

TPO - Tại Việt Nam ung thư phổi đứng hàng thứ nhất trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Nếu thấy các dấu hiệu dưới đây, bạn nên đi khám bác sĩ để phát hiện sớm căn bệnh ung thư phổi.

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng. Gần đây, bệnh xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn, chiếm tỷ lệ khoảng 12% tổng số ung thư các loại tính chung trên toàn thế giới.

Mặc dù ung thư phổi gây tử vong khoảng 1,3 triệu người mỗi năm trên thế giới nhưng đây không phải là bệnh khó phát hiện và phòng ngừa. Những chẩn đoán bệnh sớm có thể giúp bạn tránh nguy cơ tử vong tới 50% và còn có thể phòng tránh các tế bào ung thư lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể. Nếu kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi như dưới đây thì bạn có thể điều trị bệnh hiệu quả hơn rất nhiều.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư phổi

Nói đến nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này, không thể không kể đến các nguyên nhân sau đây:

Thuốc lá và khói thuốc lá: Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư phổi . Tại các nước phát triển, 90% ca tử vong ở nam giới do ung thư phổi có nguyên nhân từ khói thuốc lá và con số này là 70% ở phụ nữ.

Ô nhiễm không khí, khói bụi: 1-2% số trường hợp mắc ung thư phổi xuất phát từ ô nhiễm không khí do tiếp xúc nhiều với không khí độc hại.

Do gen di truyền: Khoảng 8% số ca ung thư phổi có nguyên nhân tới từ các yếu tố di truyền. Do khả năng kết hợp gen, một người có quan hệ họ hàng với người bị ung thư phổi thì nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên 2,4 lần

Nguyên nhân khác như môi trường làm việc, tính chất công việc tiếp xúc nhiều với các chất hóa học, bụi bẩn...

Các dấu hiệu ban đầu khi mắc bệnh ung thư phổi

Đau tay và các ngón tay

Đau và mỏi ở các ngón tay có thể là hai dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư phổi mà nhiều người có xu hướng bỏ qua. Trong phần lớn các trường hợp, khi da của lòng bàn tay trở nên dày và có màu trắng với nếp nhăn rõ rệt thì càng có nhiều khả năng bạn bị ung thư phổi. Bạn nên đi khám để xác định tình trạng bệnh của mình.

Thở nặng nhọc

Khó thở hoặc thở khò khè có thể không phải là một triệu chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu bạn đột nhiên khó thở sau khi chạy lên cầu thang trong khi trước đây bạn không bị như vậy thì bạn nên nói chuyện với bác sĩ sớm bởi những triệu chứng này rất có thể do một khối u ở phổi gây ra, cản trở việc hô hấp của bạn.

Giảm cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân

Trong bất kì trường hợp nào, sự sụt cân diễn ra nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân, không liên quan đến việc bạn đã cắt giảm calo hoặc tập thể dục... thì rất có thể là do bệnh tật gây ra, kể cả bệnh ung thư. Thêm vào đó, nếu bạn cảm thấy ăn không ngon miệng thì càng dễ kết luận nguyên nhân có thể là do một khối u bên trong cơ thể bạn gây ra, không ngoại trừ khối u ở phổi dẫn đến ung thư phổi sau này. Khối u này sẽ làm tăng đột ngột sự trao đổi chất trong cơ thể bạn và gây ra tình trạng trên.

Đau ngực

Một triệu chứng điển hình của ung thư phổi là đau ngực, nhất là khi bạn cảm thấy đau sâu trong phổi mỗi khi nhấc một cái gì đó, khi bạn ho hoặc cười. Ngoài ra, dấu hiệu đau dai dẳng trong ngực mà không hết sau một thời gian dài cũng có thể là một biểu hiện của bệnh ung thư phổi mà bạn cần chú ý.

Bất thường ở các mô vú

Dấu hiệu này thường gặp ở nam giới nhiều hơn. Đó là tình trạng vùng ngực to lên bất thường do các tế bào bệnh ung thư kích thích sự tiết nội tiết tố một cách bất thường. Tuy nhiên, chị em cũng không nên bỏ qua điều này vì rất có thể đó là do các tế bào ung thư phổi hoặc ung thư ở bộ phận khác gây ra.

Ho nhiều

Ho dai dẳng dẫn đến khàn giọng, tình trạng khàn giọng kéo dài vài tuần không khỏi... có thể là do vấn đề ở phổi gây ra, ví dụ như viêm phổi, nhiễm khuẩn phổi. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng triệu chứng này do cảm lạnh hoặc dị ứng gây ra nên không đi kiểm tra. Kết quả là tình trạng viêm ở phổi tăng nặng hơn dẫn đến ung thư phổi nếu không được điều trị kịp thời.

Thường xuyên bị nhiễm khuẩn

Ung thư phổi có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng ảnh hưởng đến đường hô hấp và dẫn đến các bệnh như viêm phế quản hoặc các bệnh nhiễm trùng mạn tính khác. Nếu bạn bị nhiễm trùng phổi mạn tính, bạn nên dành thời gian đi chụp Xquang phổi để biết mình có nguy cơ bị ung thư phổi hay không.

Đau vai

Đau vai có thể xảy ra nếu một khối u phổi phát triển và gây áp lực lên phần trên của phổi và các dây thần kinh ở nách. Áp lực này thường sẽ dẫn đến đau nhức, ngứa ran và cảm giác đau ở vai, bên trong cánh tay và bàn tay.

Đờm có lẫn máu

Ho ra đờm có lẫn máu không bao giờ là dấu hiệu tốt, ngay cả khi lượng máu đó rất ít hoặc nhạt màu. Nếu bạn gặp tình trạng này, nên đi khám ngay lập tức vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi hoặc một bệnh nghiêm trọng nào đó trong cơ thể bạn.

Thực phẩm bệnh nhân ung thư phổi nên tránh

Thuốc, rượu bia

Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá và các thức uống có cồn như rượu, bia,... là “thủ phạm chính” gây ra bệnh ung thư phổi. Vì vậy, bệnh nhân ung thư phổi trong quá trình điều trị bệnh phải tuyệt đối không hút thuốc lá cũng như sử dụng các chất có cồn.

Hải sản

Bệnh nhân ung thư phổi cần hạn chế sử dụng đồ hải sản như tôm, cua cá ... Do hải sản khiến cho tình trạng bệnh của bệnh nhân có thể tăng ho đàm hoặc dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và quá trình điều trị bệnh.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Một trong những thực phẩm cần hạn chế đối với bệnh nhân ung thư phổi đó là thức ăn nhiều dầu mỡ, béo. Việc ăn thức ăn nhiều dầu mỡ có thể làm tăng cảm giác đầy bụng, khó tiêu, chán ăn, ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị bệnh.

Đồ nướng, đồ hun khói

Theo ý kiến từ các chuyên gia dinh dưỡng, những loại thực phẩm hun khói và đồ nướng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe nói chung và việc điều trị bệnh ung thư phổi nói riêng. Chính vì vậy, đó là thực phẩm mà bệnh nhân ung thư phổi nên tránh xa.