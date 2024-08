Phát hiện đại dương khổng lồ ẩn dưới sao Hỏa có thể chứa sự sống

TPO - Các nhà khoa học nghiên cứu dữ liệu từ tàu đổ bộ InSight của NASA đã tiết lộ khả năng tồn tại một hồ ngầm chứa đủ chất lỏng để phủ một dặm nước lên hành tinh này.

Các nhà địa vật lý đã phát hiện ra một đại dương khổng lồ ẩn bên dưới bề mặt sao Hỏa và họ cho rằng nó có thể chứa sự sống.

Hồ ngầm khổng lồ, được phát hiện bằng dữ liệu địa chấn do tàu đổ bộ InSight của NASA thu thập, chứa đủ chất lỏng để phủ kín toàn bộ hành tinh bằng một dặm nước. Tuy nhiên, nó quá sâu để có thể tiếp cận bằng bất kỳ phương tiện nào đã biết.

Bị kẹt bên trong một lớp đá nứt vỡ ở độ sâu từ 11,5 đến 20 km bên dưới lớp vỏ ngoài của sao Hỏa, việc tiếp cận nguồn nước sẽ đòi hỏi một hoạt động khoan mà hiện vẫn chưa thể thực hiện được trên Trái Đất.

"Nước là cần thiết cho sự sống như chúng ta biết.Tôi không hiểu tại sao hồ chứa ngầm lại không phải là môi trường có thể sinh sống. Điều đó chắc chắn đúng trên Trái đất — các mỏ sâu thẳm chứa đựng sự sống, đáy đại dương chứa đựng sự sống, " đồng tác giả nghiên cứu Michael Manga, giáo sư khoa học trái đất và hành tinh tại UC Berkeley, cho biết".

Manga cho biết thêm: "Chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng nào về sự sống trên sao Hỏa, nhưng ít nhất chúng tôi đã xác định được một nơi về nguyên tắc có thể duy trì sự sống".

Các kênh sông, đồng bằng châu thổ và lòng hồ khô cạn chạy ngang qua bề mặt sao Hỏa, cung cấp cho các nhà khoa học bằng chứng rõ ràng rằng nước từng tồn tại dồi dào trên bề mặt của hành tinh cằn cỗi này. Tuy nhiên, khoảng 3,5 tỷ năm trước, một sự thay đổi đột ngột về khí hậu của sao Hỏa đã làm mất nước khỏi bề mặt của nó.

Tình trạng khô hạn nhanh chóng

Nguyên nhân gây ra tình trạng khô hạn nhanh chóng vẫn chưa rõ ràng, mặc dù các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng có thể là do từ trường của hành tinh đột nhiên mất đi, do va chạm với tiểu hành tinh hoặc do sự sống của vi khuẩn cổ đại đã phá vỡ hành tinh này do biến đổi khí hậu. Việc đưa ra lời giải thích đúng đắn và tìm ra nguồn nước đi đâu đã trở thành một câu hỏi quan trọng.

Manga cho biết, bằng cách đưa dữ liệu này vào một mô hình toán học tương tự như mô hình được sử dụng để tìm tầng chứa nước ngầm và mỏ dầu trên Trái Đất, các nhà khoa học đã lập bản đồ bên trong sao Hỏa để tìm ra độ dày của lớp vỏ, độ sâu của lõi, thành phần của lõi, thậm chí một chút về nhiệt độ bên trong lớp phủ.

Cuộc điều tra lớp vỏ sâu hơn cho thấy rằng nó rất có thể bao gồm một mảnh đá mácma vỡ vụn chứa đủ nước lỏng để lấp đầy các đại dương trên sao Hỏa. Đây là dấu hiệu cho thấy nước không thoát ra ngoài không gian hàng tỷ năm trước mà thay vào đó nhỏ giọt xuống lớp vỏ của hành tinh.

Hiện tại, việc tiếp cận đại dương bí mật nằm ngoài khả năng kỹ thuật của con người (hố sâu nhất từng được đào trên Trái Đất, Kola Superdeep Borehole, chỉ đào sâu 7,6 dặm vào bề mặt hành tinh của chúng ta), tuy nhiên đây không phải là nơi duy nhất các nhà khoa học tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa.

NASA ban đầu đã lên kế hoạch cho một nhiệm vụ lấy mẫu sẽ được phóng vào khoảng năm 2026, nhưng ngày này đã bị hoãn lại cho đến năm 2040 do lo ngại về ngân sách. Cơ quan này hiện đang kêu gọi các đề xuất từ các công ty tư nhân để đẩy nhanh tiến độ của nhiệm vụ.

Hà Thu