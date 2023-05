Phát hiện bảo vệ tử vong khi trực xuyên lễ ở công ty

TPO - Sau ba ngày trực lễ liên tục ở công ty, người đàn ông được phát hiện tử vong ở phòng bảo vệ.

Tối 2/5, đại diện Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể người đàn ông cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, ông L. (55 tuổi, quê Kiên Giang) được phát hiện tử vong tại phòng bảo vệ công ty đóng trên địa bàn phường Thuận Giao (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện người đàn ông tử vong tại công ty, Công an TP. Thuận An đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai từ nhân chứng.

Tại hiện trường, ông L. tử vong trong tư thế nằm nghiêng dưới ghế trong phòng bảo vệ trước cổng công ty. Trên người nạn nhân không có vết thương.

Theo lời của người thân, ông L. đã đăng ký trực xuyên kỳ nghỉ lễ cả ngày lẫn đêm, đến chiều nay thì phát hiện vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong nghi do đột tử. Tuy nhiên công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.