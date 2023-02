Phản ứng của Leonardo DiCaprio khi suýt chạm mặt tình cũ

TPO - Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid suýt chạm mặt tại sự kiện ở New York. Nguồn tin cho biết Leo trầm tính sau nhiều lần vướng tin hẹn hò người mẫu trẻ.

Theo Page Six, tại sự kiện dành cho các thành viên của câu lạc bộ Financial District thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York hồi cuối tuần, Leonardo DiCaprio suýt chạm mặt tình cũ Gigi Hadid.

Hai người đi ngang khu vực từng là nơi bị truyền thông ghi lại khoảnh khắc sánh bước cùng nhau, làm dấy lên tin hẹn hò. Cô bước qua nhanh chóng trước khi tài tử Titanic ngồi vào chỗ.

Nguồn tin nói với Page Six rằng Gigi Hadid ngồi ở bàn có mặt chủ câu lạc bộ cùng nhiều người mẫu khác. Cô đã kịp lánh mặt trước khi Leonardo DiCaprio xuất hiện và ngồi cùng.

"Leo không nói lời nào. Anh ấy đội mũ bóng chày che mặt và chỉ nói chuyện với hai người bạn nam của mình", nguồn tin cho biết.

Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid dấy lên tin hẹn hò từ tháng 9/2022. Họ được phát hiện ngồi cùng tại bữa tiệc hậu New York Fashion Week.

Tháng 11/2022, tài tử nổi tiếng và siêu mẫu trẻ tiếp tục hẹn hò tại Casa Cipriani. Thời điểm đó, nguồn tin nói với Page Six rằng họ đang tìm hiểu nhau, không vội vàng trong chuyện tình cảm.

"Leo và Gigi Hadid đi chơi riêng một vài lần, phần lớn thời gian tiệc tùng cùng nhóm bạn", người trong cuộc giải thích.

Nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài đến cuối năm 2022. Nguồn tin độc quyền nói rằng họ rất thích nhau nhưng chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc.

"Ưu tiên của Gigi Hadid là con gái của mình. Trong khi đó DiCaprio thích dành thời gian ở Miami và St. Barts. Gigi không đủ kiên nhẫn để chiều ý bạn trai", người này nói.

Leonardo DiCaprio đang có một tuần bận rộn ở New York, Mỹ với những dự án phim ảnh, sân khấu. Nam diễn viên hiện tập trung cho nghệ thuật hơn là chuyện hẹn hò. Song, chuyện yêu đương của tài tử nổi tiếng luôn bị mang ra mổ xẻ.

Ngày 10/2, có thông tin cho rằng Leo đang hẹn hò người mẫu kém 19 tuổi Eden Polani. Dư luận nhớ lại bài báo cách đây 18 năm nói về việc nữ diễn viên 19 tuổi được yêu cầu ngủ với Leonardo DiCaprio.

Khán giả nghi vấn tài tử Titanic cuối cùng chấp nhận hẹn hò cô gái kém 19 tuổi sau loạt ảnh nam diễn viên và Eden Polani cùng xuất hiện tại bữa tiệc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Ebony Riley. Tuy nhiên, người trong cuộc giải thích Leo không hẹn hò. Hai người chỉ ngồi chung và thưởng thức tiệc như những người bạn.