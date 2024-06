Phạm pháp khi giải quyết mâu thuẫn làm ăn, lãnh đạo 2 công ty cùng lĩnh án

TPO - TAND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt lãnh đạo Công ty Hải Hà và Công ty Hồng Phát lần lượt 12 tháng tù và 9 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích".

Gây rối trật tự vì mâu thuẫn làm ăn

Ngày 6/6, TAND huyện An Dương (TP Hải Phòng) xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra tại KCN An Dương, huyện An Dương (TP Hải Phòng) từ giữa năm 2023.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Văn Quân (SN 1988) – Giám đốc Công ty TNHH Vina Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích”.

Ba bị cáo khác gồm: Trần Văn Hải (SN 1989) – Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải GD Hải Hà (Công ty Hải Hà), Nguyễn Văn Thanh (SN 1985) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1998, cùng ở huyện An Dương) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022 Công ty TNHH Công nghệ điện tử Chee Yuen (Công ty Chee Yuen, doanh nghiệp FDI) trong KCN An Dương có ký kết hợp đồng dịch vụ vận tải hàng hóa với Công ty Hải Hà. Đến tháng 6/2023, Công ty Chee Yuen ký hợp đồng dịch vụ vận tải thêm với Công ty Hồng Phát.

Trong quá trình 2 công ty này thực hiện hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã xảy ra mâu thuẫn. Sáng 15/7/2023, tài xế Lương Văn Bắc (SN 1995) và Hà Văn Hậu (SN 1994, cùng quê Thanh Hóa) lái xe tải của Công ty Hồng Phát đến KCN An Dương để nhận hàng, vận chuyển hàng hóa.

Thấy vậy, bị cáo Hải gọi nhờ và được bị cáo Thanh đồng ý rủ thêm Dũng và một số đối tượng khác đến tập trung tại cổng Công ty Chee Yuen để nói chuyện với tài xế của Công ty Hồng Phát về việc hai bên cùng thực hiện hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Khi hai bên đang nói chuyện, trong nhóm của Thanh có đối tượng đã dùng tay vỗ vào cổ và có lời nói đe dọa tài xế.

Sau khi bị các đối tượng dọa, hai tài xế đã gọi báo cho bị cáo Quân về sự việc. Ngay sau đó, Quân lái ô tô chở theo vợ là Nguyễn Thị Ngọc đi đến Công ty Chee Yuen để giải quyết mâu thuẫn, đồng thời gọi báo sự việc tới cơ quan công an.

Trên đường nội KCN An Dương, phát hiện Dũng và hai đối tượng khác di chuyển trên xe máy sát với ô tô mình nên vợ Quân đã dùng điện thoại quay video. Bực tức vì bị các đối tượng yêu cầu dừng xe, Quân lái ô tô đâm trúng xe máy khiến Dũng và hai đối tượng khác ngã xuống đường, thương tích 2%.

Tại tòa, các bị cáo Hải, Thanh cho rằng mình không đe đọa, đánh tài xế của Công ty Hồng Phát mà chỉ trao đổi nói chuyện để hai bên cùng làm dịch vụ vận tải với Công ty Chee Yuen nên không thừa nhận tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Dũng cho rằng, bị cáo Quân cố tình lái ô tô hai lần đâm vào xe máy gây thương tích cho bị cáo là hành vi “giết người”, không phải hành vi “cố ý gây thương tích”.

Vợ kích động chồng lái ôtô đâm xe máy

Đại diện luật sư (bào chữa cho bị cáo Thanh, Hải, Dũng) cho rằng các bị cáo Thanh, Hải, Dũng tập trung ở KCN An Dương với mục đích hòa giải, không mang hung khí, không đánh hoặc trực tiếp đe dọa hai tài xế nên không phạm tội “gây rối trật tự công cộng”.

Luật sư cho rằng, vợ bị cáo Quân có hành vi kích động dẫn đến ô tô do Quân điều khiển đâm vào xe máy của các đối tượng, khiến Dũng bị thương tích (2%) và hai đối tượng khác bị thương. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội danh “cố ý gây thương tích” sang tội “giết người” đối với bị cáo Quân. Còn chị Nguyễn Thị Ngọc có hành vi kích động khi Quân đang lái xe nên HĐXX có thể xem xét là đồng phạm với chồng.

Đại diện VKS huyện An Dương nhận định, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc làm ăn, Hải nhờ Thanh là đối tượng có tiền án tiền sự gọi thêm Dũng một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch tập trung đông người trước cổng Công ty Chee Yuen.

Mặc dù không có lời lẽ đe dọa trực tiếp nhưng Hải có mặt, tham gia, chỉ đạo Thanh và các đối tượng khác đe dọa tài xế của Công ty Hồng Phát. Hành vi của Hải, Thanh, Dũng đã gây mất trật tự an toàn xã hội của địa phương, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài.

Bị cáo Quân đã điều khiển ô tô là phương tiện gây nguy hại cho nhiều người đâm vào xe máy khiến Dũng bị thương tích. Còn Nguyễn Thị Ngọc (vợ Quân) có hành vi kích động chồng, tuy nhiên đại diện VKS cho rằng hành vi này có mức độ nên không cần thiết phải xử lý hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hải, Dũng lần lượt mức án 12 tháng tù và 15 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Thanh lĩnh 15 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và 30 tháng tù do bị cáo này đang trong thời gian thử thách bản án về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông” mà TAND huyện An Dương tuyên hồi tháng 6/2021, cho hưởng án treo.

Còn bị cáo Quân lĩnh 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.