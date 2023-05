Pfizer Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ với Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) và Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai trong giai đoạn 2023 – 2025.

Việc ký kết này đã đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự đồng hành lâu dài giữa Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam và công ty Pfizer để cùng hướng đến mục tiêu hợp tác toàn diện bảo vệ sức khỏe cộng đồng chủ động phòng bệnh, theo kịp các tiến bộ trên thế giới, góp phần tích cực vào công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam.

Mục đích chính của việc ký kết biên bản ghi nhớ này nhằm:

• Nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong việc chủ động tư vấn, dự phòng bệnh ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ cao, đối với các bệnh có thể phòng ngừa bằng vacxin, thông qua các hội thảo khoa học cập nhật kiến thức.

• Cùng phối hợp trong hoạt động nâng cao kỹ năng cho nhân sự trong việc xây dựng, triển khai và quản lý nguồn cơ sở dữ liệu thực về tiêm chủng tại Việt Nam (dữ liệu đời thật), qua đó cung cấp 1 bức tranh rõ nét hơn về tình hình tiêm chủng tại Việt nam nhằm nâng cao an toàn tiêm chủng.

• Nâng cao nhận thức cộng đồng về dịch bệnh và công tác y tế dự phòng qua công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe … giảm gánh nặng bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc tăng tỷ lệ chủ động phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm bằng nhiều biện pháp trong đó có việc tiêm vacxin.

Đại dịch Covid-19 trên toàn cầu như một hồi chuông cảnh báo về sự bùng phát của các dịch bệnh nguy hiểm, có thể là các dịch bệnh mới nổi lên, cũng có thể là dịch bệnh theo mùa, hoặc có thể là những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Bên cạnh các biện pháp dự phòng, vai trò vacxin vô cùng quan trọng để hạn chế sự lây lan, giảm tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong. Tuần lễ “Chủng ngừa toàn cầu 2023” với chủ đề “Tiêm bù diện rộng – The big Catch-up” gợi nhắc chúng ta hãy chủng ngừa nếu chưa thực hiện, hãy chủng ngừa cho hàng triệu trẻ em đã bỏ lỡ mũi tiêm cần thiết, và chủng ngừa không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho cả người lớn.

Với sự nỗ lực của “Chương Trình Tiêm Chủng Mở Rộng” cho trẻ em dưới một tuổi tại Việt Nam, chúng ta hiện đã bảo vệ trẻ khỏi 10 bệnh nguy hiểm hiện tại như Lao, VGB, Bạch Hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt, Viêm màng Não do HIB, Sởi, Rubella. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loại bệnh nguy hiểm có thể được dự phòng chủ động như bệnh phế cầu, cúm mùa, bệnh do vi rút hô hấp hợp bào, viêm màng não do não mô cầu… Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), viêm phổi là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi [1], 15% tổng số trẻ em tử vong trong năm 2017 do viêm phổi [2]. Cứ mỗi 39 giây có 1 trẻ tử vong vì viêm phổi trên toàn thế giới [3]. Trong số các trường hợp viêm phổi, 7 - 13% trẻ có dấu hiệu nặng đe dọa tính mạng cần phải nhập viện. Tại Việt Nam, hàng năm vẫn có khoảng 4000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong vì viêm phổi [4]. S. pneumoniae (phế cầu) nguyên nhân vi khuẩn hàng đầu gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ dưới 5 tuổi.

Vacxin được xem là một thành tựu khoa học, thành tựu y học vĩ đại của nhân loại. Chủ động dự phòng các bệnh nguy hiểm bằng vacxin cho mọi lứa tuổi, trong đó có vacxin dịch vụ sẽ giúp mở ra cơ hội cho người dân, giúp người dân tiếp cận nhanh nhất những thành tựu khoa học toàn cầu có được. Hãy chung tay! Thông qua cơ hội tiêm chủng cho mọi người, mọi lứa tuổi…hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cuộc sống khỏe mạnh hơn cho người dân Việt Nam.

Theo bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC, “Tình hình dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vai trò phòng bệnh của vacxin. Biên bản ghi nhớ đánh dấu bước ngoặc cho sự hành động hợp tác lâu dài giữa Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam và công ty Pfizer để cùng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vacxin, theo kịp các tiến bộ trên thế giới qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực về tiêm chủng tại Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam”.

Ông Anil Argilla – Chủ tịch các thị trường mới nổi châu Á, công ty Pfizer Inc cho biết: “Tại Pfizer, chúng tôi áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến cùng các nguồn lực toàn cầu nhằm mang lại những giải pháp hiệu quả trong việc duy trì và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho mọi người. Với trách nhiệm là một trong những công ty dược phẩm sinh học sáng tạo hàng đầu thế giới, chúng tôi hợp tác với các chính phủ, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng địa phương nhằm hỗ trợ và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, giá cả phải chăng trên toàn thế giới. Trong hơn 170 năm, chúng tôi đã làm việc để tạo ra sự khác biệt cho tất cả những người tin tưởng. Tại Việt Nam, Pfizer cam kết đồng hành cùng hệ thống y tế, trong đó có trung tâm tiêm chủng VNVC. Tôi tin rằng biên bản ghi nhớ hợp tác VNVC và Pfizer ký kết sẽ là cột mốc đột phá, ghi dấu sự hợp tác chiến lược lâu dài của hai bên, hướng mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và mang lại cuộc sống lâu dài cho người dân Việt Nam”.

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm nhằm hỗ trợ giải quyết những thách thức từ gánh nặng các bệnh truyền nhiễm có thể dự phòng bằng vacxin. Hợp tác lần này chính là dấu ấn thể hiện rõ nét nỗ lực của Pfizer trong gắnkết hiệu quả giữa giáo dục và y tế. Các chươngtrình nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh và dựphòng, cũng như nâng cao năng lực cán bộ y tếthông qua lộ trình cập nhật y khoa góp phần bảo vệsức khỏe, hướng đến cộng đồng khỏe mạnh”.