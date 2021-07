PetroVietNam với ‘chiến dịch’ tiêm vắc-xin và mục tiêu kép

Bối cảnh dịch bệnh bao phủ, doanh nghiệp phải thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Vắc-xin thời điểm này là từ khoá, thước đo thành công của các doanh nghiệp chính là kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động.

Cùng với cả nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chủ động bước sang giai đoạn mới, chuyển trạng thái từ “phòng ngự” sang “tấn công” - triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19, với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn cho người lao động, hoạt động SXKD xuyên suốt, không bị gián đoạn vì dịch bệnh. Petrovietnam cũng là một trong các doanh nghiệp nhà nước đầu tiên triển khai “chiến dịch” tiêm vắc-xin cho người lao động.

Xúc động, tự hào, háo hức vì được tiêm vắc-xin sớm

Đại dịch không chỉ cướp đi quá nhiều sinh mạng vô tội, đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội... Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, các công trình dầu khí không bị dừng hoạt động trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, Petrovietnam xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm và phải được quán triệt, triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị thành viên cũng như người lao động trong toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho CBCNV-NLĐ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến ngày càng khó lường, Petrovietnam cùng các đơn vị đã chủ động, tích cực làm việc với Bộ Y tế, cơ quan y tế các địa phương tiến hành triển khai tiêm vắc-xin trong toàn Tập đoàn.

“Chiến dịch” tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Petrovietnam đã chính thức được triển khai tại Cơ quan Tập đoàn vào ngày 12/05. Với mục tiêu ưu tiên tiêm vắc-xin cho người lao động trực tiếp tham gia vận hành sản xuất, làm việc tại các công trình, dự án, giàn khoan,… “chiến dịch” vắc-xin được triển khai trên diện rộng khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam của đất nước, từ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR, Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - PVPower, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL, Viện Dầu khí Việt Nam - VPI, Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - PVFCCo, Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – PVCFC, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông - BIENDONG POC… với hàng nghìn lượt CBCNV-NLĐ tham gia.

Tại Vietsovpetro, do đặc thù có nhiều CBCNV-NLĐ làm việc tại các công trình dầu khí trên biển, đơn vị đã xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống, chủ động làm việc với các cơ quan hữu quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tìm nguồn vắc-xin để tiêm đủ và kịp thời cho người lao động, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các nhân sự làm việc trên các công trình biển, nhân sự có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây nhiễm rủi ro cao… Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Vietsovpetro chính thức đưa vào hoạt động Phòng tiêm chủng và triển khai ngay tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đợt 1 cho CBCNV-NLĐ, trong tháng 6 đã có 671 chuyên gia người Nga được tiêm vắc-xin Sputnik_V do Liên bang Nga sản xuất; 1.404 người Việt Nam được tiêm mũi thứ nhất vắc-xin Astrazeneca.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thuộc PVFCCo) là một trong những đơn vị của ngành Dầu khí và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ưu tiên tiêm vắc-xin Astrazeneca do hàng ngày Nhà máy sản xuất khoảng 2.450 tấn đạm, gần 1.000 tấn NPK chất lượng cao để phục vụ cho bà con nông dân cả nước trong bối cảnh thị trường phân bón đang khan hàng, sốt giá. Ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đạm Phú Mỹ cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Lãnh đạo Petrovietnam, Tổng công ty và Nhà máy, anh em rất phấn khởi khi được tiêm đợt đầu tiên, càng vững tâm lao động, cống hiến, bám máy, bám dây chuyền, vận hành sản xuất liên tục để cung ứng phân bón kịp thời cho ngành nông nghiệp nước nhà”.

Kỹ sư Trần Thanh Hải, Trưởng ca NMLD Dung Quất (thuộc BSR) chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được góp sức mình vào việc vận hành an toàn, ổn định một công trình trọng điểm an ninh năng lượng quốc gia, đó là NMLD Dung Quất. Tôi càng xúc động và tự hào hơn khi tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn và BSR đã coi chúng tôi là một lực lượng lao động quan trọng, được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trước trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mà nguồn vắc-xin rất khan hiếm. Không chỉ tôi, anh em kỹ sư được ưu tiên tiêm vắc-xin trước đều cảm thấy rất may mắn khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, người lao động được chăm lo, quan tâm!

Ngồi tại hàng ghế chờ được gọi tên tại điểm tiêm chủng Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VPI TP HCM). Anh Nguyễn Văn Hiệu (PETROSETCO, Kỹ sư trưởng Tòa nhà) vui vẻ bày tỏ với chúng tôi về sự hồi hộp khi sắp được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên sau nhiều ngày mong ngóng: Bản thân cũng như các anh em được tiêm đợt này đều cảm thấy háo hức, xen lẫn tự hào, vui mừng vì được tiêm sớm khi dịch bệnh ở TP HCM đang bùng phát.

Anh Nguyễn Viết Toán – Kỹ sư Vận hành, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – PV Power) cho biết, NT2 đã chủ động cách ly nhân sự tại Nhà máy để ổn định sản xuất, anh em lao động cũng tự giác nâng cao ý thức phòng chống dịch. Công ty đã liên hệ với Sở Y tế Đồng Nai từ rất sớm để đăng ký tiêm vắc-xin, với 90/177 người lao động được tiêm đợt đầu ngày 21/6 là sự nỗ lực lớn của Công ty. Đây là sự quan tâm, sự ưu tiên lớn cho người lao động. Vì thế, dù trong lòng còn chút phân vân, lo ngại, nhưng tôi và anh em đều rất vui mừng, tiêm phòng đúng, đủ theo danh sách.

Tại Cà Mau, anh Lê Văn Nguyễn - Trưởng phòng Kế hoạch Điều độ Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) chia sẻ: Việc đảm bảo an toàn cho SXKD luôn được đặt lên hàng đầu. Ngay khi dịch bệnh vừa bùng phát, Nhà máy đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cần kíp nhằm hạn chế phát sinh ca nhiễm trong điều kiện sản xuất tập trung đông người, nguy cơ tiềm ẩn. PVCFC đã có các giải pháp quyết liệt trong công tác vừa chống dịch vừa vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả, 250 CBCNV vận hành cùng lãnh đạo các phòng, xưởng, thực hiện phương án khẩn cấp cách ly tại Nhà máy. Ngày 17/6 vừa qua, tôi là 1 trong số 70 nhân sự Nhà máy được tiêm vắc-xin đợt 1. Nhà máy đã ưu tiên cho lực lượng nòng cốt, là người lao động trực tiếp sản xuất. Trước khi tiêm tôi cũng có chút lo lắng, nhưng được sự tư vấn kĩ từ cán bộ y tế, anh em không còn hoang mang. Được tiêm phòng, bản thân tôi cảm thấy may mắn, tự hào và cũng ý thức về trách nhiệm của bản thân đối với công việc hơn.

Kỹ sư cơ khí Trần Hữu Đăng – BIENDONG POC khẳng định: “Khi được biết sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin nhờ sự quan tâm của lãnh đạo công ty, của Sở Y tế TP HCM, tôi rất mừng và bất ngờ. Trước sự phức tạp của dịch bệnh, BIENDONG POC đã áp dụng chính sách đi biển dài ngày cho người lao động làm việc trên các công trình biển. Hiện tại, chúng tôi sẽ làm việc ngoài giàn trong 4 tuần và nghỉ 4 tuần, nhưng trước khi ra giàn sẽ phải cách ly 21 ngày. Trên lý thuyết là được về nhà 4 tuần, nhưng thực tế chỉ còn 7 ngày. Sau khi được tiêm vắc-xin, chúng tôi sẽ có thời gian ở nhà nhiều hơn, không phải lo lắng nhiều cho gia đình trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Tôi hoàn toàn yên tâm để làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty, cho ngành Dầu khí”.

Trong 02 ngày 26, 27/6/2021, PVOIL đã tổ chức cho 100% CBCNV (hơn 2.000 người lao động) tại khu vực TP HCM được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chị Nguyễn Thị Hải Ngọc, nhân viên phòng Kinh doanh – TIMEXCO rất xúc động và vui mừng: “Tình hình diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp, việc tiêm vắc-xin là sự động viên to lớn để người lao động yên tâm công tác”.

Không có lý do gì để không tiêm vắc-xin

Bên cạnh những niềm vui, háo hức khi việc tiêm vắc-xin được triển khai, đâu đó vẫn có những thông tin về phản ứng phụ khiến không ít người cảm thấy lo lắng và chần chừ. Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, với nhiều người đã tiêm vắc-xin, dù xảy ra phản ứng ít hay nhiều đều có cùng quan điểm rằng việc tiêm vắc-xin là cần thiết và không đáng sợ! Như anh Vũ Văn Tuấn – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (VPI- PVPro) chia sẻ: tôi cảm ơn lãnh đạo TP HCM, ngành Dầu khí đã ưu tiên cho người làm việc tại các khu công nghiệp. Tôi hạnh phúc lắm, tôi không lo gì, tôi không sợ biến chứng sau tiêm, vì tôi biết rằng không tiêm còn nguy hiểm hơn. Tôi đã đọc nhiều thông tin và tôi tin tưởng vào các cấp lãnh đạo, tin tưởng ngành y tế Việt Nam. Tôi mong mọi người đều được tiêm để cuộc sống thanh bình như xưa.

Kỹ sư Trương Quang Huy - Công ty Khí Cà Mau (PV GAS) kể lại: “KCM là một trong các đơn vị đầu tiên ở Cà Mau đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19. Trước khi tiêm, mình cũng có nghe được vài thông tin về có thể bị sốc thuốc hoặc các tác dụng phụ khi tiêm. Cảm giác đầu tiên cũng có một chút lo lắng, liệu sau khi tiêm mình có ổn không? Có bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ hay không? Khi tìm hiểu thêm thông tin về độ an toàn của vắn-xin Covid-19, các báo cáo đều an toàn và hiệu quả. Các quốc gia như Hoa Kỳ, Ixraen đã có hàng chục triệu người tiêm vắc-xin an toàn. Với tình hình diễn biến phức tạp như hiện tại, cá nhân mình suy nghĩ, giải pháp tiêm ngừa là rất cần thiết để đảm bảo an toàn trước tiên cho cá nhân, sau đó cho những người xung quanh, cho xã hội. Cá nhân mình, sau khi tiêm khoảng 12 giờ, có xuất hiện một số triệu chứng như nóng, sốt và hơi tê buốt chỗ tiêm, toàn thân hơi mệt mỏi. Điều này, trước khi tiêm bác sĩ cũng đã thông tin và hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể nên mình cũng không cảm thấy lo lắng quá. Sau khoảng 2 ngày, các triệu chứng dần biến mất, mình bắt đầu luyện tập thể thao và cảm giác cơ thể trở lại bình thường”. Anh Huy nhắn nhủ: “Giờ mình thấy an tâm hơn vì đã được tiêm vắc-xin. Nhân đây mình cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người hãy mạnh dạn tham gia tiêm vắc-xin, nó an toàn, đó vừa là quyền cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm với xã hội và mọi người xung quanh!”

Kỹ sư Trần Thanh Hải- Trưởng ca NMLD Dung Quất cho biết thêm: Tôi được tiêm vắc-xin vào ngày 22/6, sau 10 tiếng thì có biểu hiện sốt, 4 tiếng sau hết sốt. Trước đó, bộ phận y tế công ty và CDC Quảng Ngãi đã có hướng dẫn nên anh em rất chủ động trong việc theo dõi, phục hồi sức khoẻ. Sau khi tiêm vắc-xin, tôi hoàn toàn yên tâm cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của NMLD Dung Quất, của ngành Dầu khí trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát dữ dội”.

Chị Ngô Thị Minh Xuân - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính (VPI) bày tỏ: Tôi rất vui khi cùng người lao động của VPI được tiêm vắc-xin AstraZenena. Tôi không quá lo lắng vì biết quy trình tiêm ở Bệnh viện Nhi Trung ương rất chặt chẽ, từ khai báo y tế online, tư vấn kiểm tra sàng lọc trước khi tiêm, trong khi tiêm và theo dõi sau tiêm, nếu có phản ứng tôi sẽ được xử trí kịp thời. Tổ công tác của Tập đoàn và VPI tổ chức rất tốt đợt tiêm này, từ gửi hướng dẫn việc khai báo y tế, hoàn tất hồ sơ trước khi đến điểm tiêm cũng như việc theo dõi thực hiện việc khai báo sức khỏe sau khi tiêm 24 giờ, 48 giờ, 7 ngày và 28 ngày. Tôi nghĩ là mọi người dân Việt Nam yêu bản thân, yêu gia đình mình, yêu đất nước mình, chúng ta hãy sẵn sàng đi tiêm vắc-xin khi có thể; góp phần để Việt Nam sớm đạt mục tiêu 70% dân số được tiêm vắc-xin, tiến tới miễn dịch cộng đồng. Khá trùng hợp, chồng tôi đang công tác ở PVEP cũng được tiêm vắc-xin cùng ngày. Khi bên mình luôn có bạn đồng hành (là chồng/là vợ), cùng đi tiêm, cảm giác đấy tuyệt vời lắm. Tôi động viên, khích lệ các em mình đăng ký và đi tiêm vắc-xin, sẵn sàng để các con mình được tiêm ngay khi có thể. Tôi đang chờ để được tiêm mũi vắc-xin thứ 2!

Đại diện Vietsovpetro cho biết thêm, đến hết ngày 26/6/2021, tất cả CBCNV-NLĐ Vietsovpetro sau khi được tiêm đều có sức khỏe bình thường, không có trường hợp phản ứng đặc biệt nào được ghi nhận sau khi tiêm. Đây cũng là minh chứng cho thấy Phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã đáp ứng được các yêu cầu hết sức nghiêm ngặt của Bộ Y tế, khẳng định chất lượng, uy tín, sẵn sàng trở thành một trong những Trung tâm tiêm chủng vắc-xin cho CBCNV-NLĐ trong ngành Dầu khí và cho nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thế giới đã chứng kiến hơn gần 4 triệu người chết vì đại dịch. Lời khuyên lợi ích tiêm chủng vượt trội rủi ro của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không phải là lời hô hào sáo rỗng mà có cơ sở khoa học rõ ràng. Vắc-xin đã được chứng minh làm chậm tốc độ lây lan dịch bệnh và là con đường duy nhất sớm đưa thế giới trở lại nhịp sống bình thường. PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết: vắc-xin phòng Covid-19 về Việt Nam chưa nhiều, chưa đủ để tiêm cho toàn dân. Hiện nay, Bộ Y tế đang ưu tiên cho vùng có dịch, vùng nguy cơ cao và những đối tượng được ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. "Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì cần tiêm vắc-xin phòng COVID-19 càng sớm càng tốt. Tiêm vắc-xin COVID-19 vừa là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm để đạt miễn dịch cộng đồng". PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, khi tình hình dịch bệnh trên khắp cả nước vẫn diễn biến rất phức tạp, với CBCNV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, được tiêm vắc-xin thời điểm này không chỉ là một điều may mắn, việc tiêm vắc-xin còn đóng vai trò quan trọng trong phòng chống lây nhiễm, một liều thuốc tinh thần rất quan trọng, giúp các đơn vị và CBCNV yên tâm làm việc, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” của lãnh đạo Tập đoàn đề ra: vừa chống dịch, vừa bảo đảm an toàn, hoạt động SXKD xuyên suốt trong bất luận hoàn cảnh nào.