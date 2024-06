Ông Trump lại bị đe dọa

TPO - Diễn viên Stormy Daniels, nhân chứng vụ ông Trump dùng tiền bịt miệng sao phim người lớn chạy đua vào Nhà Trắng 2016, vừa phát hành podcast. Truyền thông phương Tây cho rằng cựu tổng thống Mỹ tiếp tục bị đe dọa giữa lúc căng thẳng trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng.

Ngày 12/6, diễn viên phim người lớn Stormy Daniels giới thiệu podcast mang tênEverything I Know About Me(tạm dịch: Mọi thứ tôi rõ về mình). Cô cho rằng mọi thứ cô kể với truyền thông đều đúng sự thật, bao gồm mọi lời khai trước tòa liên quan đến cáo buộc về ông Trump.

Trong đoạn giới thiệu, Stormy Daniels nói cô buộc phải kể chi tiết "những thứ kinh khủng nhất" về ông Trump để công chúng biết rằng cô không nói dối. Truyền thông phương Tây cho rằng tuyên bố mới của Daniels không khác gì lời đe dọa ông Trump.

Trong podcast, Stormy Daniels sẽ kể chi tiết vụ việc xảy ra từ năm 2006 buộc ông Trump phải dùng tiền bịt miệng cô cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Từ khi xảy ra vụ việc, Stormy Daniels nói cựu tổng thống liên tục phủ nhận họ từng ân ái trong khách sạn từ 18 năm trước. Trong khi đó, cô đối mặt việc bị chỉ trích vì công khai vụ việc, đồng thời chia sẻ việc liên tục bị dọa giết.

Podcast cũng kể lại chi tiết cảm giác của Stormy Daniels khi đứng trên bục nhân chứng cho lời khai trong phiên tòa xét xử ông Trump ở Manhattan. Theo Daily Mail, lời khai của Daniels khiến cả thế giới choáng váng, đẩy nhanh quá trình kết án của thẩm phán và đưa ông Trump trở thành tổng thống đầu của nước Mỹ bị kết án hình sự.

"Tôi hơi ngạc nhiên vì điều này đến sớm như vậy. Tôi đã khóc nức nở, gục đầu vào con gái. Người ta từng nghĩ tất cả là lỗi của tôi và tôi bịa ra chuyện này, hủy hoại nền cộng hòa và dân chủ của nước Mỹ", Stormy Daniels nói.

Trước đó, trong cuốn hồi ký Full Disclosure, Stormy Daniels từng kể chi tiết những gì xảy ra trong phòng khách sạn ở Nevada năm 2006, trong khi ông Trump cật lực phủ nhận. Lúc bị chỉ trích, Stormy Daniels liên tục khẳng định những lời cô nói là sự thật. Cô nói bản thân bị đe dọa, có người tiếp cận vì những gì cô nói về ông Trump.

Ngày 30/5, thẩm phán ở New York, Mỹ ra quyết định cựu Tổng thống Donald Trump phạm 34 trọng tội, trong đó có làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, dùng tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Dù chưa có phán quyết chính thức và thông qua bản án bằng văn bản, ông Trump gặp khó khăn cho chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Donald Trump ghi tên vào lịch sử nước Mỹ khi là tổng thống/cựu tổng thống đầu bị kết án hình sự.