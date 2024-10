Ông Trump bị chỉ trích

TPO - “60 Minutes” đã phản hồi sau khi ông Donald Trump cáo buộc chương trình chỉnh sửa cuộc phỏng vấn của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Variety đưa tin chương trình 60 Minutes của CBS News vào ngày 20/10 gây chú ý khi đưa ra thông điệp ngoài các phân đoạn tin tức thường lệ. Thông điệp này được gửi đến ông Donald Trump và những nhà phê bình đã chỉ trích chương trình liên quan đến cuộc phỏng vấn Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào đầu tháng 10.

“Cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc 60 Minutes biên tập gian dối cuộc phỏng vấn ngày 7/10 của chúng tôi với Phó Tổng thống Kamala Harris. Điều đó là sai sự thật”, ê kíp chương trình mở đầu.

Tiếp đó, chương trình nhắc đến lý do xảy ra ồn ào không đáng có trên mạng xã hội. Để hiểu rõ hơn, vào ngày 7/10, CBS lên sóng đoạn quảng cáo cho Face the Nation, chương trình đặc biệt về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, trong đó có sử dụng video phỏng vấn bà Harris được cho là từ 60 Minutes. Mặc dù mọi yếu tố từ trang phục nữ chính trị gia, nhà báo Bill Whitaker phỏng vấn và câu hỏi giống nhau, nhưng chia sẻ của bà Harris trong Face the Nation lại khác với những gì diễn ra trong 60 Minutes trước đó. Điều này làm dấy lên nghi vấn có sự chỉnh sửa dẫn đến sai lệch nội dung.

Tuy nhiên, 60 Minutes giải thích không có chuyện biên tập gian dối hay chắp nối, chỉ đơn giản là không thể đưa hết cả câu trả lời dài vào một chương trình có giới hạn về mặt thời gian.

“60 Minutes đã đưa ra một đoạn trích trong cuộc phỏng vấn trên Face The Nation, trong đó sử dụng đoạn câu trả lời dài hơn trong 60 Minutes. Cùng một câu hỏi. Câu trả lời giống nhau. Nhưng một phần khác của phản ứng. Khi chỉnh sửa bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, dù là một chính trị gia, vận động viên hay ngôi sao điện ảnh, chúng tôi cố gắng sao cho rõ ràng, chính xác và đúng trọng tâm. Phần câu trả lời của bà ấy trong 60 Minutes ngắn gọn hơn, giúp dành thời gian cho các chủ đề khác trong phân đoạn dài 21 phút”, chương trình nhấn mạnh.

Cuối thông điệp, chương trình nhắn nhủ tỷ phú Mỹ: “Hãy nhớ rằng, ông Trump đã rút khỏi cuộc phỏng vấn với 60 Minutes và phó tổng thống nhận lời tham gia. Lời mời lâu dài của chúng tôi tới cựu Tổng thống Trump vẫn còn hiệu lực. Nếu ông ấy muốn thảo luận về các vấn đề mà quốc gia đang phải đối mặt và cuộc phỏng vấn Harris, chúng tôi sẽ rất vui khi được mời ông ấy tham gia 60 Minutes”.

Cuộc phỏng vấn bà Harris được phát sóng như một phần của chương trình đặc biệt hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Theo CBS News, ông Trump ban đầu đồng ý tham gia chương trình nhưng sau đó lại rút lui.

Sau khi tập có bà Harris lên sóng, ông Trump cáo buộc chương trình đang cố gắng giúp đỡ bà Harris bằng cách lược bỏ những ý tứ rườm rà và cho lên sóng câu trả lời ngắn gọn, chất lượng hơn. Tỷ phú sinh năm 1946 gọi đây là hành động gian dối, thậm chí còn kêu gọi thu hồi giấy phép phát sóng của kênh CBS News.

Ban đầu, 60 Minutes và CBS News không có ý định lên tiếng. Họ cho rằng đây là thông lệ chung trên các phương tiện thông tin đại chúng - biên tập các cuộc phỏng vấn mở rộng thành phân đoạn ngắn hơn cho phù hợp. Tuy nhiên, việc ông Trump nhiều lần công kích khiến nhà đài không thể tiếp tục giữ im lặng.

Jessica Rosenworcel, chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), đứng về phía CBS News và đưa ra tuyên bố chống lại ông chủ Trump Tower.

“Mặc dù cuộc tấn công liên tục vào các đài phát sóng của cựu tổng thống không còn xa lạ, nhưng mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận này là nghiêm trọng và không nên bị bỏ qua. Như tôi đã nói trước đây, tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ là nền tảng của nền dân chủ chúng ta. FCC không và sẽ không thu hồi giấy phép của các đài phát sóng chỉ vì một ứng cử viên chính trị không đồng ý, không thích nội dung hoặc phạm vi đưa tin”, bà Rosenworcel nói.

Sau khi 60 Minutes phản hồi, đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn giữ nguyên lập trường. Người này nhấn mạnh chương trình đã thừa nhận những gì ông Trump cáo buộc là chỉnh sửa câu trả lời của bà Harris để giúp phó tổng thống "ít nói lảm nhảm hơn so với thực tế".

Cư dân mạng cũng có ý kiến trái chiều về vấn đề này. Một bộ phận cho rằng ông Trump kiếm cớ sinh sự, nhằm hạ bệ bà Harris trước cuộc bầu cử. Trong khi đó, nhiều người khác nghi ngờ CBS News có khuất tất vì chỉ phủ nhận suông mà không công khai đoạn phỏng vấn đầy đủ.