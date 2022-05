Ông Biden yêu cầu các học viên Hải quân bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông

TPO - Phát biểu trước các học viên tốt nghiệp Học viện Hải quân ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nhiệm vụ của họ sẽ là bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông.

Ông Biden nói trước 1.200 học viên tốt nghiệp học viện ở Annapolis, bang Maryland, rằng họ bắt đầu nghĩa vụ quân sự vào thời điểm đang có nhiều thách thức toàn cầu, và họ sẽ có nhiệm vụ “bảo vệ sự ổn định trong một thế giới không chắc chắn”.

“Chúng tôi sẽ trông mong các bạn bảo đảm an ninh cho người Mỹ”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dùng những từ ngữ gay gắt để nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng nỗ lực của nhà lãnh đạo Nga nhằm “chia rẽ” các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vừa trở về từ chuyến thăm châu Á, ông Biden nói rằng vùng biển Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ là “lợi thế hàng đầu” của Mỹ trong ứng phó với các thảm hoạ thiên nhiên và nhân đạo.

“Các bạn sẽ bảo vệ các quy tắc giao thông quốc tế, đảm bảo tương lai của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bảo đảm tự do hàng hải của Biển Đông và xa hơn nữa, và bảo đảm tất cả các tuyến đường biển luôn thông thoáng và an toàn”, Tổng thống Biden nói.

“Những nguyên tắc hàng hải cơ bản có từ lâu là nền tảng cho kinh tế toàn cầu và ổn định toàn cầu. Các bạn sẽ giúp tập hợp các đồng minh của chúng ta ở châu Âu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, ông nói.

