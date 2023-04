On mách bạn cách lựa chọn giày thể thao phù hợp cho Hè này

Bất kể sự dịch chuyển của thời trang qua bao thập kỷ, những mẫu giày thể thao vẫn đủ sức khẳng định vị trí “ưu tiên” của mình trong tủ đồ của bạn. Nhờ thiết kế tối giản, công nghệ sản xuất hiện đại, cùng độ linh hoạt cao trong đa dạng bản phối với trang phục, đây chính là món đồ “must-have” có thể theo chân các tín đồ “từ nhà, ra phố”, dù ở môi trường công sở, trong những chuyến du lịch dã ngoại, những buổi workout hay hẹn hò cà phê cùng bạn bè.

Cùng On khám phá những mẫu giày thể thao mới nhất cho Mùa hè 2023 này nhé!

Cho một đường chạy phong cách

Đặc biệt trong mùa hè này, On ra mắt siêu phẩm On Cloudmonster với nhiều bản phối màu sắc dễ dàng phối đồ cho mọi loại phong cách chạy bộ. Cùng với công nghệ độc đáo, phần đế khác biệt với công nghệ CloudTec giúp nén lại khi tiếp đất và nhanh chóng bật ra khi nhấc chân lên giúp cho người chạy cảm giác hạ - cất cánh vô cùng êm ái và bùng nổ, đồng thời cân bằng độ giảm chấn và cải thiện tốc độ. Ngoài ra công nghệ Speedboard® đặc trưng của On giúp khai thác năng lượng tạo ra khi di chuyển và biến nó thành động lượng giúp uốn cong uyển chuyển theo từng bước chạy, đẩy về phía trước nhanh hơn.

Đôi giày dành cho những chuyến du ngoạn mùa Hè

On còn gây sốt toàn cầu trong mùa hè này với đôi giày thể thao hàng ngày Cloud 5 Coast. Dựa trên công nghệ của Cloud 5 - đôi giày kinh điển của On, Cloud 5 Coast được thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản và phong cách phù hợp cho những chuyến đi du ngoạn đầy thú vị với gia đình và bạn bè. Với đặc điểm Slip on và thấm hút cực kì nhanh kể cả khi không đi vớ/tất. Bên cạnh đó, đối với Cloud 5 Coast bạn có thể dễ dàng gấp gọn trong chiếc balo nhỏ nhắn, mang lại sự thuận tiện khi đi du lịch.

Phong cách lifestyle không thể thiếu

Đôi giày cuối cùng mà bạn không thể bỏ qua đó là dòng giày được kết hợp với nhà vô địch Tennis nổi tiếng toàn cầu là Roger Federer, mang phong cách Tennis Lifestyle giúp bạn có thể dễ dàng mix & match đa dạng mọi loại phong cách. Đây là đôi giày bạn không thể bỏ qua cho mùa hè này cho một Outfit thật thời trang nhé!

Tại Việt Nam, On được phân phối độc quyền và chính hãng bởi Công ty TNHH ASH Việt Nam. Bạn có thể mua hàng online chính hãng tại website: https://ash.vn/ hoặc tại các đại lý bán lẻ như SuperSport, ABCMart, Blue Cloud, Activ Running, Tốc Sport, AI SPORT, Kim Long,... Hotline: (+84) 988 423 563 Email: hello@ash.vn