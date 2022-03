Nữ trung úy công an duyên dáng với áo dài

TPO - Bố mẹ hướng con gái theo nghề “gõ đầu trẻ”, nhưng Nguyễn Thị Như Quỳnh chọn ngã rẽ sang nghề báo chí, bén duyên với công việc tuyên truyền trong lực lượng công an. Nữ trung úy mong muốn góp sức-trí của bản thân quảng bá các danh lam thắng cảnh, con người Đắk Lắk đến với mọi miền cả nước và thế giới.

Trung úy Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1994) đang công tác tại Phòng công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa lọt qua vòng sơ khảo cuộc thi "Duyên dáng áo dài Việt Nam” do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

“Khoác chiếc áo dài truyền thống tôi thấy rất tự hào, không chỉ thể hiện nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, mà đó còn là truyền thống, là quốc phục”, Như Quỳnh chia sẻ.

Quỳnh sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm trong ngành giáo dục (ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk) và định hướng cho con gái tiếp tục theo nghề “gõ đầu trẻ”.

“Bố mẹ cũng hướng tôi theo nghề đi dạy, nhưng tôi chọn nghề báo chí. Sau khi ra trường, tôi công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Đắk Lắk được 4 năm. Năm 2019, tôi được điều động về công tác tại Phòng công tác Đảng và Công tác Chính trị - Công an tỉnh, với nhiệm vụ biên tập viên, phát thanh viên cho chương trình phát thanh truyền hình an ninh trật tự và dẫn chương trình cho chuyên mục kết nối với một số chương trình phát trên truyền hình Công an Nhân dân (ANTV). Gần đây nhất, tôi còn tham gia dẫn cho chương trình “Việt Nam quê hương tôi”, quảng bá những hình ảnh đẹp, những điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Lắk trên kênh ANTV”, trung úy Quỳnh tâm sự.

Ngoài công tác chuyên môn, thời gian rảnh, cô gái 9x còn có niềm đam mê kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Vừa qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam năm 2022” do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Nguyễn Thị Như Quỳnh có tên trong danh sách những thí sinh lọt vào vòng chung khảo.

“Nếu sau này có cơ hội, tôi sẵn sàng dùng sức-trí và hình ảnh của mình để quảng bá hình ảnh các danh lam thắng cảnh, con người tỉnh Đắk Lắk đến người dân khắp mọi miền và thế giới”, Như Quỳnh cho hay.