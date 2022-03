Nữ sinh Ngoại thương thành thạo 2 ngoại ngữ, làm chủ tịch CLB chứng khoán

Không chỉ có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Khuất Vũ Ngọc Linh còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, vững kiến thức chuyên môn.

Từ khi lên THPT, Ngọc Linh đã tìm hiểu và trở nên yêu thích trường ĐH Ngoại thương (FTU), từ đó hạ quyết tâm thi vào ngôi trường giàu truyền thống này. "Trước đây, mình chỉ định thi Ngôn ngữ Anh thôi, vì sợ không đủ điểm để thi Kinh tế đối ngoại. Nhưng vì năm đó, kết quả thi đại học của mình tốt hơn dự kiến nên đã đăng ký Kinh tế đối ngoại để thử sức và may là đủ điểm vào".

Một số thành tích nổi bật: - GPA tích lũy 3.76/4.0 - IELTS 7.5, bằng Tiếng Đức Goethe-Institut B1 - Giấy khen Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Top 30 Tài Năng Lãnh Đạo 2021 - Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm khóa XXII - Chủ tịch CLB Chứng khoán (SIC FTU)

Bén duyên với các hoạt động Đoàn, Hội từ khi bước chân vào cánh cổng trường đại học, cũng như tham gia các hoạt động CLB, sau 2 năm nỗ lực và quyết tâm, Ngọc Linh đã có bước tiến xa trong quãng đời sinh viên.

"Kỉ niệm mình nhớ nhất có lẽ là kỉ niệm đỗ CLB. Người ta thường nói "phỏng vấn vào CLB ở đại học còn khó hơn thi Đại học", vậy nên từ việc đỗ CLB mà tới tận bây giờ mới dẫn mình đến với rất nhiều trải nghiệm đáng quý. Môi trường đại học khiến mình trưởng thành hơn, va vấp nhiều hơn. Các hoạt động ngoại khóa và lịch học dày đặc, cùng với những "áp lực đồng trang lứa" đậm đặc giúp mình học hỏi và trau dồi được rất nhiều kỹ năng, tạo dựng được nhiều mối quan hệ. Trải nghiệm học tập tại FTU cũng rất tuyệt vời. Mình không chỉ được học kiến thức trên sách vở mà còn nhiều kiến thức thực tế, có cơ hội kết bạn nhiều hơn", nữ sinh cho biết.

Học tập và tham gia các hoạt động sinh viên trong môi trường năng động, luôn luôn hướng đến đổi mới và sáng tạo dưới "mái nhà Ngoại thương", Linh học hỏi được nhiều và cũng có cho mình không ít kỷ niệm: những lần chạy lon ton quanh trường, thuộc từng phòng ban, làm từng giấy tờ, văn bản, trao đổi với các thầy cô... để chuẩn bị cho mỗi sự kiện sắp tới...

Tuy đơn giản, nhưng chính những trải nghiệm đó đã góp phần giúp cho Ngọc Linh ngày một trưởng thành hơn, từng ngày hoàn thiện bản thân mình. Sau 2 năm nỗ lực và kiên trì, nữ sinh đã chính thức đắc cử vị trí Chủ tịch CLB Chứng khoán ĐH Ngoại thương và Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XXII.

"Thật sự là lúc ứng cử, mình không biết chứng khoán là gì, nhưng được một chị khóa trên truyền cảm hứng nên đăng kí duy nhất CLB chứng khoán cho... vui. Vào rồi, mình mới thấy choáng ngợp, và quyết tâm học hỏi, hoạt động CLB thật tâm huyết để không phí hoài những năm tháng sinh viên.

Hoạt động trong CLB, mình được truyền cảm hứng bởi nhiều người và cũng được tiếp xúc với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, nên mình quyết định tìm hiểu sâu hơn về chứng khoán.

Kỷ niệm mình nhớ nhất là khi đắc cử chủ tịch CLB. Lúc đó là một buổi họp online, mình đã thật sự xúc động, cảm giác ngồi khóc trước màn hình máy tính, mọi người gọi điện động viên và mẹ chạy tới ôm chúc mừng làm mình nhớ đến tận bây giờ, cảm xúc vẫn còn nguyên."

Nữ sinh cũng gửi lời khuyên tới các bạn trẻ muốn tìm hiểu chứng khoán, tham gia vào thị trường đầu tư để cải thiện thu nhập của bản thân trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp là hãy đi từng bước nhỏ, bắt đầu từ việc tìm hiểu kiến thức cơ bản và nền tảng. Có nền tảng vững chắc, sau đó bắt đầu va chạm dần để có thêm kinh nghiệm, cũng như học hỏi và tiếp xúc với chuyên gia thật sự có tâm và có tầm.

Cách làm việc, tiếp cận các kiến thức mới này của Ngọc Linh cũng tương đồng với câu châm ngôn yêu thích của cô: "Great things are done by a series of small things brought together" (Những điều vĩ đại được thực hiện bởi chuỗi những hành động nhỏ ghép lại với nhau - Van Gogh).

Chia sẻ quan điểm về việc tổ chức các hoạt động sinh viên trong bối cảnh bình thường mới, Ngọc Linh chia sẻ: "Mình nghĩ để làm tốt công việc bất kỳ công việc gì thì cũng cần sự kết nối với nhân sự. Đặc biệt với công tác Đoàn, Hội, việc chủ động quan tâm, kết nối với các thành viên cùng tổ chức/CLB để tạo thành một thể thống nhất là đáng quan tâm và chú ý hơn cả. Bởi mỗi cá nhân là một màu sắc riêng nên chỉ có khám phá, hiểu và hòa hợp được sự đa dạng trong tố chất của các thành viên mới có thể tạo nên một tổ chức vững mạnh, tiên phong trong các phong trào".

Dự định trong thời gian tới của nữ sinh là hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với cương vị là Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM của ĐH Ngoại thương và Chủ tịch CLB Chứng khoán SIC trong nhiệm kỳ 2021-2022. Bên cạnh đó, cô đang chuẩn bị cho kế hoạch đi du học vào tháng 8/2022 tới đây, cùng với từng bước hiện thực hóa ước mơ được trở về ĐH Ngoại thương và cống hiến cho trường, góp phần xây dựng những thế hệ sinh viên toàn diện và tiêu biểu tiếp theo.

