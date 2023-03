Nữ sinh Đại học Thương mại học giỏi, đam mê hoạt động xã hội

TPO - Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể, Hàn Thanh Giang - sinh viên năm 2, khoa Marketing Trường Đại học Thương mại, còn là một sinh viên năng động tham gia nhiều hoạt động xã hội, cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò, dự án ở các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Vượt qua giới hạn của bản thân

Chia sẻ về quá trình học tập, Hàn Thanh Giang cho biết, học lực của bản thân những năm cấp 3 chỉ ở mức vừa phải, không có gì nổi bật. Hai môn Toán - Văn không phải sở trường của Giang, ý thức được điểm yếu của mình nên cô bạn đã nỗ lực cải thiện điểm số. “Năm lớp 12, có những tối 10 giờ, 10 rưỡi mình mới đội mưa từ lớp ôn thi về nhà làm mẹ lo lắng. Nhiều lúc mẹ muốn cho mình giảm bớt lịch học, ôn thi vì sợ mình bị stress”, Giang chia sẻ.

Tuy nhiên, khi chứng kiến nhiều bạn ở ngoại thành, hàng ngày phải di chuyển cả chục km để đến lớp, Hằng cảm thấy những gì mình trải qua không thấm vào đâu. Ngoài học thêm hai môn học yếu là Toán và Văn, từ lớp 10, Giang còn luyện thi IELTS. Sau đó, thời gian học bị trì hoãn bởi đại dịch COVID-19 nên mãi đến lớp 12 cô bạn mới được tham dự kỳ thi IELTS, đồng nghĩa với việc vừa phải ôn thi đại học, vừa luyện thi IELTS.

Nhờ chăm chỉ và nỗ lực, Giang đã đạt IELTS 7.0, điểm thi THPT Quốc gia cũng vượt ngoài mong đợi khi đạt 9 điểm môn Văn và 8,6 điểm môn Toán, được học bổng của Trường ĐH Thương Mại.

“Khi biết có tên trong danh sách được nhận học bổng mình đã rất hạnh phúc và tự hào vì những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng, nhưng cũng khá bất ngờ vì mình luôn nghĩ ở Thương Mại có rất nhiều bạn giỏi hơn mình”, Giang chia sẻ.

Chủ tịch dự án về bảo vệ môi trường

Bên cạnh kết quả học tập tốt, Thanh Giang còn là sinh viên rất năng động, sáng tạo. Cô bạn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở nhiều lĩnh vực và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, nổi bật như: Chủ tịch dự án The Stratic 2021 (chương trình được tài trợ bởi Đại sứ quán Đan Mạch thông qua Quỹ sáng kiến Thế Hệ Xanh do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng - Live & Learn điều phối); cố vấn dự án Le Demain 2020 (chương trình được tài trợ bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ); cố vấn dự án The Taboo 2020; cố vấn Greeny Project 2022; thành viên dự án Triết học Bút chì - Pencil Philosophy 2020.

Thanh Giang cũng là tình nguyện viên chiến dịch “Động vật hoang dã không phải là thuốc”; tình nguyện viên Cuộc thi Thử thách Công dân số - Youth Digital Citizens Challenge 2022 (UNDP Vietnam), tình nguyện viên Giải Vô địch Robotics cấp Quốc gia - VEX IQ National Championship 2023 (STEAM for Vietnam).

The Stratic 2019 là một trong những hoạt động ngoại khóa đầu tiên Giang tham gia. Đây là dự án phi lợi nhuận hoạt động về lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Ban đầu với vai trò là thành viên, các năm sau đó, nhờ hoạt động tích cực, Giang được tin tưởng giao nhiều vai trò quan trọng: cố vấn hay cao nhất là Chủ tịch vào năm 2021- năm có quy mô và số lượng người tham dự lớn nhất.

“Được giao nhiệm vụ trở thành Chủ tịch The Stratic 2021, mình đã lên các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho toàn bộ dự án trong vòng 1 năm hoạt động, quản lý BTC bao gồm hơn 100 thành viên và làm việc với các đối tác tài trợ/ bảo trợ/ khách mời quan trọng”, Giang chia sẻ.

Do đặc thù phải hoạt động hoàn toàn online vì tác động của dịch COVID-19, ngay từ những ngày đầu làm việc, bản thân mình và nhóm điều hành đã gặp phải nhiều khó khăn khi cần phỏng vấn và chấm điểm hàng trăm ứng viên cho dự án.

Mới đây, cô bạn đã trở thành 1 trong 2 thành viên gen 4 Dự án Thanh niên về Môi Trường (Qũy Vì Tầm Vóc Việt). Nữ sinh có tình yêu lớn với các hoạt động bảo vệ môi trường. Giang chia sẻ: “Hiện nay, có rất nhiều dự án xã hội vì môi trường được các bạn trẻ khắp mọi miền tổ quốc lập ra. Điều này không chỉ thể hiện ngày càng có nhiều người quan tâm hơn tới môi trường mà còn cho thấy giới trẻ Việt Nam ngày nay đã có ý thức tự giác và tự chủ bảo vệ môi trường sống của chính mình. Thông qua những dự án về môi trường, em mong rằng các bạn trẻ thực hiện và duy trì những thói quen sống xanh tốt đẹp hàng ngày để bảo vệ môi trường”.

Ngoài các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, làm việc nhóm, tư duy thiết kế, đàm phán, thuyết trình,... các hoạt động ngoại khóa đã cho Giang nhiều cơ hội thực chiến từ sớm với các các kế hoạch truyền thông, tài chính, quản lý đội nhóm. “Nhờ những kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được qua từng hoạt động xã hội, ngoại khoá mà cuộc sống đại học của mình trở nên vui vẻ, năng động và ý nghĩa hơn” - Giang vui vẻ chia sẻ.

Cô bạn 10x Hàn Thanh Giang nhắn gửi các bạn trẻ: “Hoạt động ngoại khóa không nhất thiết luôn phải là các hoạt động đoàn thể, xã hội mà cũng có thể là các hoạt động phát triển sở trường của bạn hàng ngày như: vẽ tranh, đánh đàn,... Bên cạnh học tập các bạn hãy tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá để khơi dậy tiềm năng, phát triển bản thân và trở thành chính bạn nhưng ở phiên bản tốt hơn nhé”.