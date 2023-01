NSƯT Lê Thiện đóng phim quốc tế

TPO - Bộ phim “A Tourist’s Guide To Love” vừa công bố những hình ảnh đầu tiên. Đây là dự án phim quốc tế đầu tiên được quay tại Việt Nam kể từ sau đại dịch với sự tham gia của dàn diễn viên quốc tế nổi tiếng, trong đó phía Việt Nam có sự góp mặt của “Bà mẹ quốc dân” - NSƯT Lê Thiện.

A Tourist’s Guide To Love do nhà sản xuất kiêm diễn viên Rachael Leigh Cook thực hiện. Cô cũng là người thủ vai nữ chính trong phim. Đóng cặp với Rachael Leigh Cook là nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly. Nội dung bộ phim “A Tourist’s Guide to Love” kể về câu chuyện tình của nữ chuyên viên ngành du lịch (Rachael Leigh Cook thủ vai).

Sau khi chia tay người yêu, cô quyết định tham gia đề án để khám phá và tìm hiểu về ngành du lịch Việt Nam. Chuyến đi ấy khiến cô tìm thấy được cả sự phiêu lưu và sự lãng mạn với nam hướng dẫn viên du lịch người Việt (Scott Ly thủ vai). Họ quyết định thay đổi cuộc hành trình của chiếc xe bus du lịch để khám phá cuộc sống và tình yêu mà không theo những lối mòn đã định.

Thông qua những hình ảnh đầu tiên, A Tourist’s Guide To Love đã giới thiệu về vẻ đẹp danh lam thắng cảnh địa phương đến khán giả quốc tế. Trong đó, phải kể đến dòng sông Thu Bồn lấp lánh ở Hội An, thánh địa Mỹ Sơn cổ kính và hùng vĩ, chợ Bến Thành nhộn nhịp và sự yên bình của một ngôi làng ở vùng quê Hà Giang.

Ngoài ra, bộ phim còn đưa đến cho khán giả vẻ đẹp đời sống văn hóa phong phú và sôi động, đa dạng của đất nước Việt Nam như cảnh một buổi tiệc Tết khi nữ chính Rachael Leigh Cook đã mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, hay NSƯT Lê Thiện chào đón những vị khách nước ngoài trong ngôi nhà cổ ấm cúng, họ cùng nhảy múa vui vẻ và mang đến sự ấm áp, không khí lễ hội tràn ngập khắp căn phòng.

Biên kịch người Mỹ gốc Việt Eirene Tran Donohue chia sẻ để có thêm về nguồn cảm hứng viết kịch bản bộ phim, Eirene Tran Donohue đã phải đi và trải nghiệm nhiều vùng đất của quê hương. "Đối với tôi, việc kể một câu chuyện về cuộc sống ở Việt Nam hiện nay thực sự quan trọng. Một câu chuyện ngập tràn niềm vui, tình yêu và kỷ niệm. Tôi muốn thay đổi cuộc trò chuyện về Việt Nam để nhấn mạnh rằng đây là đất nước hiện đại, đang vươn mình phát triển với nhiều câu chuyện hay để kể" - Eirene Tran Donohue nói.

A Tourist’s Guide to Love do đạo diễn người Mỹ Steven K. Tsuchida thực hiện. Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Dustin Nguyễn tham gia với vai trò tư vấn. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của một số diễn viên Việt Nam như NSƯT Lê Thiện, nữ diễn viên trẻ Trúc Trần...

Phim được phát hành ngày 27/4.