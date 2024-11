NSND Thu Hà, vợ chồng Tuấn Hưng dự đêm tôn vinh di sản

TPO - Bước chân di sản 2 tại Vườn âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội tối 22/11 là bữa tiệc nghệ thuật tôn vinh di sản. Khán giả chứng kiến phần trình diễn của nhiều tên tuổi đình đám như NSND Thu Hà, diễn viên Hồng Diễm, Quỳnh Kool hay vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Từng gây chú ý với Bước chân di sản mùa đầu tiên tại làng gốm Bát Tràng, hai người sáng lập ý tưởng này là siêu mẫu Hạ Vy và đạo diễn Hoàng Công Cường tiếp tục tôn vinh di sản Việt trong dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Nhà hát Lớn được chọn là địa điểm trình diễn Bước chân di sản 2, là bởi đây là một trong những kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô, cũng được xem là thánh đường nghệ thuật trong cả thế kỷ vừa qua. Thời gian qua, Vườn âm nhạc trở thành điểm hẹn văn hóa giải trí của khán giả.

Vườn âm nhạc trở thành sân khấu đậm đặc văn hóa để tôn vinh di sản. Người xem ấn tượng với công nghệ 3D mapping nâng đỡ và làm nổi bật các thiết kế lấy cảm hứng từ di sản, văn hóa và đời sống.

Nhà tổ chức lựa chọn 6 bộ sưu tập của các nhà thiết kế Kenny Thái, Quyên Nguyễn, Hương Queen, Anh Thư, Hà Trịnh và Kim Cương - Seven Uomo. Trang phục muôn vẻ từ áo dài tới thời trang hiện đại đều gặp nhau ở cảm hứng tôn vinh di sản trong dòng chảy nhịp sống hiện đại.

Thời trang được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Nội hào hoa, các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật truyền thống như rồng thời Trần, Nghê thời Lý, hay dấu ấn 1.000 năm thăng trầm của đất Thăng Long, là nhịp sống hiện đại không ngừng hội nhập.

Âm nhạc không thể thiếu trong tiệc thời trang, từ saxophone tới những ca khúc trữ tình, nhạc trẻ sôi động tạo nên giao hưởng giàu cảm xúc.

Mỹ Dung gặp lại khán giả với Giọt nắng bên thềm và Một ngày mới. Ca sĩ Vũ Thịnh “Anh trai say hi” mang đến không khí sôi động nhờ Love Sand, Khóa môi.

Hồ Ngọc Hà khóa lại chương trình với Cô đơn trên sofa, Keep me in love và Cây đèn thần. Đây là lần đầu Hồ Ngọc Hà đưa Cây đèn thần lên sân khấu biểu diễn.