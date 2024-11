Chị đẹp cố gắng noi gương Anh trai…

Tuổi tác “ăn điểm”

Người chơi lớn tuổi nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai là danh thủ Hồng Sơn - 54 tuổi. Nhưng vẫn chưa là gì so với “lão bà” Ngọc Ánh tròn 60 vẫn tham gia đạp gió cùng các chị đẹp tuổi em, tuổi cháu.

Ngọc Ánh đánh dấu âm nhạc của thời kỳ Đổi Mới bằng Mùa xuân đến từ những giếng dầu với một chất rock hào sảng độc hiếm lúc bấy giờ. Thập kỷ kế tiếp gọi tên Phương Thanh - nữ rocker nổi bật với lối “nhai chữ” không giống ai. Phương Thanh vừa bước qua tuổi 50.

Cả Ngọc Ánh và Phương Thanh đều có những phút giây nghẹn ngào tại công diễn 1. Ngọc Ánh thốt lên, trong đời từng đoạt 300 huy chương vàng nhưng vẫn chưa “sướng” bằng việc được khán giả tại chỗ chấm điểm cao hơn đội bạn.

Trong phần thi “sân khấu performance” (kết hợp hát với diễn xuất), Ngọc Ánh đóng đúng vai của mình: một giọng ca gạo cội sống đơn độc ở nước ngoài. Chia sẻ về người mẹ vừa ra đi của chị khiến khán giả thêm phần thông cảm...

Vài người vẫn cho rằng, Chị đẹp năm nay dù tiến hóa so với mùa đầu nhưng sức hút cho đến lúc này vẫn chưa thể so với Anh trai. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng có thể giới tính góp phần quyết định chuyện này. Có thể thấy “âm thịnh dương suy” là một thực tế kéo dài lâu nay trong showbiz. Do đó, việc nam giới tham gia giới giải trí và gameshow vốn đã có độ hiếm và hút khách hơn rồi.