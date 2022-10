NovaGroup và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo

Việc đồng hành của NovaGroup thể hiện sự kịp thời hỗ trợ ngư dân trang bị phương tiện cứu sinh chất lượng, nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác thủy sản, đánh bắt xa bờ.

Ngày 2/10/2022, tại TP. Phan Thiết và thị xã Lagi, NovaGroup phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đánh bắt xa bờ tại tỉnh Bình Thuận với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng.

Chương trình có sự tham dự của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) và Phu nhân, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Hội Ban Ngành tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết, Thị xã Lagi...

1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng được NovaGroup và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực: thành phố Phan Thiết (502 bộ), thị xã La Gi (266 bộ), huyện Tuy Phong (203 bộ), huyện Hàm Thuận Nam (29 bộ). Ngoài việc trao tặng, thông tin hướng dẫn cách sử dụng bộ áo phao cũng được phổ biến kỹ lưỡng tới từng ngư dân.

Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng bao gồm: 01 áo phao nổi bằng vải sợi polyester ngoại nhập, 01 bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi polyester, 01 phao nhựa bằng nguyên liệu EVA theo tiêu chuẩn, 01 mũ che đầu, mặt và tai bằng vải polyester, 01 đôi giày nhẹ bằng nhựa EVA sử dụng dưới nước, 01 kính mắt dùng che và bảo vệ mắt, 01 đôi tất cao su, 01 đôi tất vải, 01 còi báo hiệu, 02 kính cầm tay, 01 đôi bao tay cao su, 01 đèn pin, 08 phần thực phẩm lương khô, 01 túi xách nhựa chứa bộ sản phẩm có dây khoá kín. Đây là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, được Trung tâm 3 Đo lường chất lượng TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Với nhiều dụng cụ hữu ích, bộ áo phao cứu sinh đa năng sẽ giúp ngư dân gặp sự cố hoặc thiên tai có thể tồn tại trên biển khoảng 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Thể hiện niềm vui khi nhận được bộ áo phao cứu sinh đa năng, ông Đặng Thanh Long, ngư dân phường Mũi Né chia sẻ: "Đây là món quà ý nghĩa động viên lớn dành cho bà con ngư dân nghèo, giúp cho chúng tôi được đảm bảo an toàn, phòng tránh những rủi ro, sự cố lúc gặp dông bão, biển động hoặc tai nạn xảy ra khi tham gia đánh bắt trên biển và yên tâm hơn trong những chuyến ra khơi".

Những năm qua, tình hình khí hậu, thời tiết trên biển luôn diễn biến bất thường, đồng thời đa phần ngư dân thiếu thông tin để kịp thời phòng tránh khi có thiên tai xảy ra. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống, ứng phó các tình huống tai nạn, thảm họa do thiên tai gây ra là vô cùng quan trọng. Việc đồng hành của NovaGroup thể hiện sự kịp thời hỗ trợ ngư dân trang bị đủ phương tiện, nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác thủy sản, đánh bắt xa bờ, giúp các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Hoạt động ý nghĩa này càng khẳng định cho hành trình bền bỉ lan tỏa giá trị bền vững và nhân văn tới cộng đồng từ NovaGroup, thúc đẩy chăm lo an sinh xã hội, góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao đời sống cho nhiều người dân tại các địa phương.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển (18/9/2022), NovaGroup đã công bố chương trình ủng hộ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong dự án “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, tặng 2.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng giai đoạn 2022-2023 với số tiền 3 tỷ đồng. Sau đợt trao tặng này, dự kiến NovaGroup sẽ tiếp tục trao tặng 1.000 bộ áo phao vào năm 2023 tại một số khu vực khác.

Hoạt động trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng thuộc chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) vận động và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động (năm 2022-2027). Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực như: trang bị kiến thức sơ cấp cứu; hỗ trợ sinh kế bền vững;hỗ trợ sửa nhà, xây dựng nhà an toàn cho các hộ ngư dân; trang bị túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc cho ngư dân trên các tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Dự án sẽ triển khai tại 23 tỉnh, thành theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 15/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình ra đời năm 2020 từ ý tưởng và giá trị thiết thực mà nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ - Sharing” của Bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mang lại cho cộng đồng. Trước đó, tháng 5/2022, chương trình đã triển khai trao tặng hàng ngàn bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và huấn luyện sơ cấp cứu cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

Trong nhiều năm qua, NovaGroup đã đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng thực hiện hàng trăm chương trình trong 4 lĩnh vực Giáo dục, Sức khỏe, An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng với hàng triệu người thụ hưởng trên khắp các tỉnh thành. Nhiều dự án đã tạo được sự chú ý lớn và có độ lan tỏa tích cực đến người thụ hưởng và cộng đồng, tiêu biểu như: "Học bổng Cô giáo Nhế", "Mổ tim miễn phí cho bệnh nhi nghèo", "Siêu thị 0 đồng", "Nước sạch học đường", "Giảm thiểu rác thải nhựa - Thu gom, phân loại và tái chế rác thải tại nguồn", "Green Up Viet Nam - Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng"… Sắp tới, NovaGroup sẽ xây dựng và vận hành hệ thống trường "Tương lai Việt Nam" – hệ thống trường liên cấp miễn phí dành riêng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai dự án "Giảng dạy miễn phí Tiếng Anh và Tin học chuẩn quốc tế cho học sinh các trường Tiểu học" tại Đồng Tháp và Bình Thuận; đồng hành cùng Ủy ban MTTQVN TP.HCM (Quỹ "Vì biển đảo quê hương" và Quỹ "Vì người nghèo") giai đoạn 2022 – 2026.