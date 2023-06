‘Nóng’ vé máy bay du lịch hè

Giá vé hè cao như dịp nghỉ lễ

Khảo sát trang bán vé máy bay của các hãng hàng không cho thấy, giá vé máy bay các chặng nội địa từ TPHCM, Hà Nội đến các điểm du lịch những ngày cuối tuần, khung giờ thuận lợi không còn rẻ. Nếu khách chọn điểm đến ít hãng khai thác, giá vé máy còn cao hơn nhiều.

Cụ thể, đường bay Hà Nội/TPHCM - Tuy Hòa (Phú Yên) chỉ có 2 hãng khai thác, giá vé trong 3 tháng hè từ 2,5 triệu đồng/chiều trở lên; nếu bay ngày cuối tuần (như đi Thứ 6 về Chủ Nhật), giá vé từ 3 triệu đồng/chiều trở lên, có chuyến hết vé. Tương tự, giá vé bay hè cũng cao với các chặng từ Hà Nội/TPHCM/Cần Thơ đi Côn Đảo, Hà Nội - Cà Mau; Hà Nội/TPHCM - Đồng Hới (Quảng Bình)…

Các điểm đến du lịch nổi tiếng, nhiều đường bay, nhiều hãng khai thác, giá vé dịp hè này dù có thấp hơn các đường bay trên, nhưng cũng không rẻ.

Chặng bay Hà Nội đi Phú Quốc các ngày thứ 6 của tháng 6, giá vé từ 1,4 triệu đồng/chiều trở lên, nhưng không có dịch vụ hành lý ký gửi, bay vào chiều muộn hoặc tối. Nếu bay sáng hoặc trưa, với hành lý ký gửi, khách phải mua vé giá xấp xỉ 2,5 triệu đồng/chiều trở lên. Giá vé cho chặng này vào tháng 7, 8 còn cao hơn. Nếu khách từ khu vực phía Bắc đi nghỉ hè ở Phú Quốc sẽ phải bỏ chi phí từ 3-5 triệu đồng/vé khứ hồi/người, gần tương đương dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Tương tự, chặng Hà Nội đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Đà Lạt trong các tháng 6, 7, 8 giá vé cũng từ 1-1,5 triệu đồng/chiều trở lên nhưng không có dịch vụ hành lý ký gửi (thêm hành lý ký gửi sẽ phải thêm 300.000 - 500.000 đồng/vé). Chặng Hà Nội đi Nha Trang, giá vé trong tháng 6 này cũng từ 2 triệu đồng/chiều trở lên.

Từ TPHCM đi Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc trong 3 tháng hè giá vé máy bay cũng phải từ 1,2 triệu đồng/chiều trở lên nếu không gồm hành lý ký gửi, có thêm hành lý ký gửi phải từ 1,7 triệu đồng/chiều trở lên...

Cách nào để bay giá rẻ?

Chị Nguyễn Thị Thủy (Tân Bình, TPHCM) chia sẻ, kinh nghiệm mua vé máy bay dịp hè để được giá rẻ phải đặt trước 2-3 tháng, hoặc chờ gần dịp nghỉ các hãng bay tăng cường mới đặt vé. Có thể cắt phép đi nghỉ trong tuần, bởi thời điểm đó ít người đi, giá vé máy bay sẽ rẻ, thay vì chọn nghỉ cuối tuần giá vé bị đẩy lên cao.

Một phương án khác được chị Thủy đề xuất chọn để tiết kiệm chi phí, là mua kỳ nghỉ trọn gói (combo) gồm vé máy bay và khách sạn do các công ty du lịch, khách sạn cung cấp. Ví dụ combo của Vinpearl Phú Quốc, nghỉ từ 23 - 25/6 (cuối tuần), trọn gói cả vé máy bay khứ hồi, khách sạn chỉ chưa tới 7 triệu đồng cho 2 người lớn. Trong khi tự mua vé máy bay, giá rẻ nhất cũng 2,5 triệu đồng/người/vé khứ hồi, tổng tiền vé cho 2 người lớn đã hết 5 triệu đồng, chưa tính chi phí khách sạn.

"Tuy nhiên, nếu mua combo, cần đọc kỹ các điều khoản sử dụng, phụ thu. Nếu có để chủ động, tránh phát sinh không cần thiết, và nên mua của các công ty tin cậy để tránh bị lừa", chị Thủy nói.

Một lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, khi đi du lịch nước ngoài, người Việt vui vẻ với việc bay đêm, nhưng du lịch nội địa lại không thích thời điểm này; trong khi giá vé chuyến bay đêm thấp hơn 1 nửa, hoặc chỉ bằng 1/3 giá vé bay ngày. Hành khách chỉ tốn thêm chi phí khách sạn cho 1 đêm ngủ, nhưng lại có lợi thêm 1 buổi sáng, thậm chí gần 1 ngày cho đi chơi hôm sau. Với 1 gia đình 4 người (2 người lớn và 2 trẻ em) ở chung 1 phòng khách sạn, tiền trả cho 1 đêm phát sinh thêm vẫn rẻ hơn chọn mua vé máy bay 4 người ban ngày (bay sáng sớm hoặc trưa để nhận phòng từ 12h).

“Nếu đã chọn chuyến đi với chi phí tiết kiệm, phải chấp nhận những bất lợi nhất định. Còn muốn bay giờ đẹp, thuận lợi cho đi lại, nhận phòng, lịch làm việc thì phải chấp nhận bỏ tiền nhiều hơn”, vị lãnh đạo Cục Hàng không nói và cho biết, với hàng không, trong bối cảnh giá nhiên liệu, lãi suất, tỷ giá, nhân công, thuê máy bay tăng cao như hiện nay các hãng cũng phải tính toán để có hiệu quả kinh doanh, không thể lỗ mãi.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết, trong thời gian hè năm nay (từ 1/6 - 15/8), tổng 3 hãng cung ứng ra thị trường hơn 7,3 triệu vé cả nội địa và quốc tế. Những ngày cao điểm nhất, 3 hãng này khai thác gần 500 chuyến bay/ngày, tăng gần 30% so với lịch bay thường lệ.

Các đường bay nội địa được các hãng tăng cường khai thác là kết nối giữa Hà Nội, TPHCM Với Đà Nẵng, Côn Đảo, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc… Đường bay quốc tế tập trung cho các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Theo Vietnam Airlines, lượng khách đặt vé bay dịp hè đang tăng nhanh, nhiều chuyến bay đã bán được hơn một nửa số ghế.

Với các hãng khác như Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines dù chưa công bố số lượng ghế cung ứng dịp hè, lịch bay tăng cường, nhưng với việc liên tục nhận máy bay và công bố mở thêm đường bay mới, cho thấy sẵn sự chuẩn bị.

Cục Hàng không cho biết, trong tháng 5 qua, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 22,4 triệu khách lượt khách, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa hơn 16,7 triệu lượt (tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước), khách quốc tế đạt hơn 5,7 triệu lượt (tăng tới 5.525% so với cùng kỳ).