NÓNG: Thêm hole in one tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast

Hole in one golf là một trong những thuật ngữ dùng để chỉ hành động mà người chơi đưa bóng vào lỗ trên green chỉ trong một cú đánh. Điều này có nghĩa là bóng sau khi phát đi lập tức đi đến lỗ golf, người chơi ghi được 1 điểm.

Hole in one thường rất khan hiếm, đây không phải là cú đánh phổ biến trên sân mà mọi người xem có cơ hội được chứng kiến. Tuy nhiên, nó cũng có tỷ lệ xảy ra ở mọi người chơi với mọi cấp độ kỹ năng khác nhau. Song những người chơi sở hữu trình độ tốt hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn thì tỷ lệ đạt được golf hole in one vẫn cao hơn.