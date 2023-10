'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới'

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

Nhiều nhà quản lý, chuyên gia giáo dục tham gia chương trình

14 giờ 30 phút chiều nay (ngày 15/10), tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) diễn ra chương trình truyền thông với chủ đề: Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện thu hút hàng nghìn học sinh các trường, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn tỉnh tham gia.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hà Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An; anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Khách mời tham gia chương trình là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà giáo như: TS Dương Thị Thanh Thanh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm, Đại học Vinh; Trung tá Phan Tuấn Anh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An; Đại úy Trần Văn Thắng Đội trưởng Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An; Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Hiển, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An; Ca sĩ Hà Myo…