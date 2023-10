Học sinh háo hức chờ đón chương trình 'Nói không với thuốc lá điện tử'

TPO - Mọi công tác chuẩn bị cho chương trình truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử đã được các đơn vị phối hợp hoàn thiện, sẵn sàng chờ giây phút bắt đầu.

Chiều 13/10, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An đã có mặt tại trường THPT Nguyễn Duy Trinh (thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để kiểm tra các công tác chuẩn bị cho chương trình truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử. Chương trình được tổ chức dưới sự phối hợp của báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Nghệ An và Sở GD&ĐT Nghệ An vào ngày 15/10 với chủ đề: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.

Có mặt tại trường, ông Nguyễn Trọng Hoàn đã kiểm tra và chỉ đạo những công đoạn cuối cùng trong công tác dựng sân khấu, màn hình, các băng rôn khẩu hiệu để đảm bảo chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, lo sợ thời tiết diễn biến xấu, những kế hoạch dự phòng cũng đã được vạch ra làm sao để đảm bảo tốt nhất cho chương trình.

“Hiện công tác chuẩn bị đã được trường Nguyễn Duy Trinh và các đơn vị hoàn thiện, sẵn sàng để tổ chức chương trình. Những ngày qua, Sở và các đơn vị chức năng cũng đã nổ lực hết mình trong các khâu chuẩn bị, nội dung để chương trình được diễn ra tốt đẹp”, ông Hoàn chia sẻ.

Thầy Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Duy Trinh cho biết, không khí tại trường đang nóng lên từng ngày, các em học sinh cũng háo hức đón chờ ngày chương trình diễn ra.

Để chương trình được diễn ra tốt đẹp, nhà trường đã huy động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho toàn bộ 91 cán bộ giáo viên trong trường. Toàn bộ 1.200 em học sinh trong trường cũng đã chuẩn bị để tham dự chương trình đầy ý nghĩa này.

“Những ngày qua các em học sinh trong trường đã tập bài kịch về tác hại của thuốc lá. Các em rất háo hức và mong chờ từng ngày. Mọi công tác chuẩn bị cho chương trình đều đã sẵn sàng chờ đến giây phút bắt đầu”, thầy Nguyễn Văn Thành nói.

Em Hoàng Bảo Trâm (học sinh lớp 11A, trường THPT Nguyễn Duy Trinh) chia sẻ: "Em rất háo hức mong chờ tham dự chương trình. Vì chương trình sẽ cung cấp cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích, ý nghĩa về tác hại thuốc lá và cách phòng chống thuốc lá. Chúng em mong sẽ có một môi trường không khói thuốc, đặc biệt là trường học".

Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới không chỉ xâm nhập vào giới trẻ mà trong thời gian qua đã len lỏi vào học sinh ở các trường THPT, thậm chí là trường THCS. Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới có tác hại rất lớn đến sức khỏe của con người khi hút phải. Đặc biệt là ở độ tuổi của giới trẻ, học sinh. Không những thế, việc học sinh hút thuốc lá, thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh, các em tuổi vị thành niên.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới, năm 2019 có 2,57% học sinh trong độ tuổi từ 13-17 hút thuốc lá điện tử. Trong đó học sinh thành thị chiếm 3,7%, học sinh bậc THCS là 2,15% và bậc THPT chiếm 3,1%.

Tại Nghệ An, những năm qua Tỉnh Đoàn cùng các cơ quan chức năng, các tổ chức, hội nhóm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền, tọa đàm, băng rôn, biểu ngữ… Tại một số trường học cũng đã xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Tuy nhiên, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử vẫn còn diễn ra ở một số trường học trên địa bàn.

Để giới trẻ, đặc biệt là học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhận biết tác hại của thuốc lá và cách phòng tránh, chương trình truyền thông “Nói không với thuốc lá điện tử” sẽ mang đến cho các em nhiều thông tin bổ ích, ý nghĩa. Giúp các em nhận diện được các loại chất gây nghiện thế hệ mới và thuốc lá điện tử cũng như hiểu biết hết các tác hại của thuốc lá điện tử.

Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe, y tế học đường và hơn 1.500 em học sinh cùng các thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Thành phố Vinh…

Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong và hệ sinh thái Báo Tiền Phong. Livestream trên fanpage Tỉnh Đoàn Nghệ An, App Thanh niên Việt Nam lúc 14h30 Chủ nhật, ngày 15/10.