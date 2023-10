TPO - Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử với chủ đề: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.

Ngày 15/10, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử với chủ đề: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.

Nội dung chính của chương trình là nhìn nhận tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người nói chung và học sinh nói riêng. Nhận diện các loại chất gây nghiện thế hệ mới và thuốc lá điện tử. Làm thế nào để có được môi trường học đường không khói thuốc?

Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới đã và đang từng bước thâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT và giới trẻ. Theo kết quả Điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2019 với gần 7.800 học sinh tại 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy có 2,57% học sinh trong độ tuổi từ 13-17 hút thuốc lá điện tử, tỷ lệ này ở học sinh thành thị là 3,77%. Với học sinh THCS, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 2,15% và 3,1% với học sinh THPT.

Việc sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện ở học đường hiện nay đang là hiện tượng đáng báo động. Thời gian gần đây, trào lưu hút thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng “xâm nhập” nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên - lứa tuổi hiếu kỳ, tò mò và thích khám phá.

Anh Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: “Những năm qua, Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua nhiều hình thức. Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Chương trình truyền thông “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” sẽ là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tác hại của thuốc lá, qua đó xây dựng một lối sống lành mạnh”.

Chương trình truyền thông có sự tham gia của các chuyên gia và hơn 1.800 học sinh, cán bộ, giáo viên đến từ Trường THPT Nguyễn Duy Trinh; các thầy giáo cô giáo trong BGH các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh.

