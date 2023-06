'Nơi giấc mơ tìm về' tập 22: Mai Anh (Minh Thu) và Gia An (Lãnh Thanh) chuẩn bị cưới

TPO - Gia An (Lãnh Thanh) đưa Mai Anh (Minh Thu) đến gặp ông, bố mẹ đã khuất. Trước mộ những người quan trọng nhất, Gia An thật lòng muốn biết Mai Anh kết hôn với anh vì tình yêu hay sự hiếu thắng. Câu hỏi của Gia An khiến Mai Anh nổi giận cho rằng anh chỉ muốn vui đùa với mình, thậm chí ra tay đánh Gia An.

Trong tập 21 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Mai Anh (Minh Thu) nói với bà Lan (NSND Lê Khanh) chuyện cô có bầu. Bà Lan tính chuyện làm đám cưới cho Gia Anh (Lãnh Thanh) và Mai Anh.

Trong tập 22, Gia An đưa Mai Anh đến gặp ông, bố mẹ đã khuất. Trước mộ những người quan trọng nhất, Gia An thật lòng muốn biết Mai Anh kết hôn với anh vì tình yêu hay sự hiếu thắng. "Liệu em có chấp nhận sống với một người em biết họ không còn yêu em?", Gia An hỏi.

Câu hỏi của Gia An khiến Mai Anh nổi giận cho rằng anh chỉ muốn vui đùa, thậm chí ra tay đánh Gia An. Anh đưa tay lên đỡ và nói rằng mình mới là một trong những thú vui của Mai Anh.

Gia An quá quen với những "cơn điên" của cô. "Anh chưa bao giờ thèm chấp em nhưng trước mộ của bố mẹ anh thì không", Gia An nói.

Phương (Việt Hoa) báo cáo với Phó Giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) về việc thực phẩm công ty La La cung cấp cho viện dưỡng lão An Bình trên đường vận chuyển bị đánh tráo thành sản phẩm kém chất lượng. Cô khẳng định đây là âm mưu của người trong viện dưỡng lão và người trong công ty.

"Hiện tại đã truy ra một số tài xế và nhân viên kho. Nếu tiếp tục sẽ liên đới đến các cán bộ trong công ty. Trong quá trình điều tra cũng phát hiện sự cấu kết của nhân viên công ty và đối thủ cạnh tranh", Phương nói.

Sau khi báo cáo với ông Kình, Phương tiếp tục tìm gặp Tổng Giám đốc Gia An để thông báo tình hình. Thấy Phương đến, Gia An gọi cô ngồi vào vị trí bên cạnh mình. Phương nhấn mạnh công ty đang có chuyện. Nếu Gia An không thể nghiêm túc, cô sẽ rời báo cáo sang ngày mai.

Phương tỏ ra rất cứng rắn nhưng Gia An nhận ra sự khác thường. Anh cho rằng Phương đang ghen, không gọi điện thoại cho anh là bởi không muốn làm phiền Gia An và Mai Anh. Gia An vừa truy hỏi vừa tiến gần về phía Phương. Mai Anh đúng lúc này mở cửa xông vào và hét lên: "Chị còn gì để cãi nữa không? Đồ trơ trẽn".

Bà Lan (NSND Lê Khanh) phát hiện ra người trong đường dây tráo đổi hàng công ty La La cung cấp cho viện dưỡng lão. Bà yêu cầu anh ta nói ra sự thật nếu không sẽ báo công an.

Ai là người đứng sau đường dây tráo đổi hàng này? Mai Anh sẽ làm gì Phương? Tập 22 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 27/6.