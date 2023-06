Phim giờ vàng có nữ diễn viên Việt Hoa bị hoãn chiếu

TPO - "Nơi giấc mơ tìm về" tiếp tục bị hoãn chiếu tối 21/6. Tập 19 của phim trở lại vào 21h tối 22/6. Bộ phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong bốn lần hoãn chiếu dù mới đi được nửa chặng đường.

Tối 21/6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Do đó, tập 19 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về hoãn phát sóng, trở lại vào tối 22/6. Đây là lần thứ tư phim hoãn chiếu để nhường sóng cho chương trình khác.

Bộ phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong lập kỷ lục về số lần bị hoãn chiếu trên sóng đài truyền hình quốc gia, dù mới phát sóng 18/35 tập.

Lần gần nhất, tập 16 của phim cũng phải dời lịch chiếu hai ngày để nhường thời lượng cho chương trình truyền hình trực tiếp Tôn vinh điển hình tiên tiến, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm và Khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận 2023.

Những diễn biến mới nhất của Nơi giấc mơ tìm về hé lộ sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Gia An (Lãnh Thanh) và Phương (Việt Hoa). Gia An cần Phương hỗ trợ việc ở công ty, còn Phương có lẽ nảy sinh tình cảm với cậu thiếu gia ngỗ ngược. Nhiều khả năng Phương đồng ý trở lại sát cánh cùng Gia An.

Trong video giới thiệu tập 19, Gia An thể hiện sự chăm sóc, quan tâm dành cho Phương. Đúng lúc này, Mai Anh (Minh Thu) xuất hiện và yêu cầu Gia An đưa về. Tuy nhiên, anh từ chối.

Mai Anh báo tin có thai với Gia An nhưng anh không mấy quan tâm mà lại chạy đi giúp Phương đang bị người khác bắt nạt. Nhận điện thoại của bố báo mẹ bị ngất, Mai Anh đành về nhà, thu xếp đồ đạc về quê gấp.

Ông Sang (NSND Trọng Trinh) thông báo với Bà Lan (NSND Lê Khanh) việc đầu bếp của viện dưỡng lão bị cho thôi việc. Viện xảy ra nhiều khuất tất cần sớm làm sáng tỏ.

Sau gần 20 tập phim, Nơi giấc mơ tìm về bắt đầu xuất hiện nhiều tình huống gay cấn. Phim dự kiến kết thúc ở tập 35.