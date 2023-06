'Nơi giấc mơ tìm về' tập 19: Gia An phát hiện tay Phương (Việt Hoa) đầy sẹo

TPO - Gia An (Lãnh Thanh) không đồng ý cho Phương (Việt Hoa) nghỉ việc. Trong cuộc họp về dự án kinh doanh mới, Gia An bỗng phát hiện cánh tay đầy vết sẹo bất thường của Phương.

Trong tập 18 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Gia An (Lãnh Thanh) tìm mọi cách để thuyết phục Phương (Việt Hoa) rút lại đơn xin nghỉ việc. Anh khẳng định không thể ký đơn xin nghỉ việc của Phương bởi anh cần cô.

Trong tập 19, Gia An và Phương ra ngoài làm việc. "Trời đang lạnh chị cứ khoác vào đi", Gia An chăm sóc, khoác áo cho Phương. Đúng lúc này, Mai Anh (Minh Thu) xuất hiện và yêu cầu Gia An đưa mình về. Gia An không đồng ý và nhờ chị gái Mai Anh đưa cô về. "Anh bận. Em tự về nhà đi", Gia An nói.

Phương không muốn dính líu đến chuyện tình yêu của Mai Anh và Gia An nên rời đi. Mai Anh không cam lòng, truy vấn lý do Gia An đối xử với cô như vậy. "Anh nhắc lại, mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè, công việc", Gia An nhấn mạnh.

Trong cuộc họp với cán bộ chủ chốt của công ty La La, Gia An thông báo về việc đổi mới mô hình kinh doanh. Từ công ty chỉ chuyên cung cấp thực phẩm sạch La La sẽ chuyển hướng thành farmstay - kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng và sản xuất thực phẩm sạch.

"Đây không phải ý tưởng mới nhưng rất phù hợp trong thời điểm này. Khác biệt lớn nhất là sự sống còn. Nếu dự án này được triển khai, thế mạnh của nó so với các dự án trong nước là gì", Gia An nêu câu hỏi. Trong lúc Phương giải thích về ý tưởng kinh doanh mới, Gia An lại phát hiện trên tay cô có nhiều vết sẹo.

Ông Sang (NSND Trọng Trinh) thông báo với Bà Lan (NSND Lê Khanh), ông Chấn (NSƯT Đặng Tất Bình) đầu bếp của viện dưỡng lão bị cho thôi việc. Ông Sang cho rằng bà Lan và ông Chấn có cổ phần ở đây nhưng thật ngạc nhiên không hay biết việc này.

Bà Lan nghi ngờ trong vụ việc này có nhiều khuất tất. Bà Lan sẽ giải quyết vụ việc này như thế nào? Tại sao Phương lại có nhiều vết sẹo ở tay?