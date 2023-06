Lãnh Thanh bị chê diễn đơ trong 'Nơi giấc mơ tìm về'

TPO - Khi đọc bình luận của khán giả về vai Gia An trong "Nơi giấc mơ tìm về", Lãnh Thanh cho biết anh không nghĩ ngợi quá nhiều và cũng không buồn trước những ý kiến tiêu cực. Ngược lại, nam diễn viên coi việc nhận được góp ý từ khán giả là may mắn.

Vai thiếu gia gây tranh cãi

Lãnh Thanh nhận vai nam chính trong Nơi giấc mơ tìm về. Bộ phim xoay quanh câu chuyện mâu thuẫn và khoảng cách thế hệ giữa hai bà cháu trong việc tiếp quản công ty gia đình.

Gia An (Lãnh Thanh) mới du học về, có lối sống tự do, phóng túng. Tuy nhiên, Gia An vẫn phải nghe lời bà Lan (NSND Lê Khanh) tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Trong những diễn biến mới nhất, Gia An gặp không ít rắc rối. Anh vừa nhận quyền điều hành công ty từ bà nội, vừa ấp ủ dự định kinh doanh riêng. Ở các tập tiếp theo, Gia An lại vướng vào tam giác tình cảm với Mai Anh (Minh Thu) và cô trợ lý Phương (Việt Hoa).

Lần đầu nhận vai nam chính trong một bộ phim truyền hình giờ vàng, Lãnh Thanh nhận không ít ý kiến trái chiều. Ngoại hình điển trai là điểm sáng của diễn viên quê Thái Bình. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng anh chưa thể hiện tròn vai công tử nhà giàu. Đài từ và lối diễn của Lãnh Thanh bị nhận xét thiếu tự nhiên.

Trước đó, nam diễn viên được khán giả biết đến qua một số bộ phim điện ảnh như Chị chị em em, Thưa mẹ con đi, Cô gái từ quá khứ, Tháng năm rực rỡ… Tuy nhiên, tên tuổi của anh chưa thể bật lên. So với đồng nghiệp cùng lứa, con đường vào showbiz của Lãnh Thanh khá chật vật.

Bị chê nhưng không buồn

Lãnh Thanh khẳng định với Tiền Phong anh cảm nhận được sự khác biệt khi tham gia bộ phim Nơi giấc mơ tìm về. Phần nhiều bởi đây là tác phẩm truyền hình đầu tay của nam diễn viên sinh năm 1993. Khi đọc bình luận của khán giả về vai Gia An, anh cho biết "không nghĩ ngợi quá nhiều".

"Khán giả khen hay chê cũng giúp tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong nghề. Đó là may mắn với Lãnh Thanh. Tôi không buồn vì bình luận tiêu cực", Lãnh Thanh chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng tạo hình của nhân vật Gia An chưa làm nổi bật thân phận thiếu gia, Lãnh Thanh cho rằng Gia An không phải "rich kid" (con nhà giàu) chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi. Nam chính của phim thực chất là doanh nhân trẻ, luôn muốn đổi mới, sáng tạo nhưng chưa được những người xung quanh công nhận.

Về cảnh nóng giữa Gia An và Mai Anh, Lãnh Thanh tự tin đây không phải cảnh quay khó nhất. Anh chỉ hồi hộp vì chưa hình dung cảnh nóng khi lên sóng truyền hình được khán giả đón nhận ra sao.

Sau khi phim lên sóng, Lãnh Thanh kể rằng anh được nhiều khán giả biết đến hơn. Khi ra đường, chủ động ăn mặc giản dị nhưng nam diễn viên vẫn được mọi người nhận ra, ngỏ ý chụp ảnh cùng.

"Tôi được nhiều người biết đến hơn trước nhưng không đặt nặng việc nổi tiếng ra sao sau bộ phim. Không thể thấy thành công của người khác mà nghĩ rằng mình cũng thành công giống vậy", Lãnh Thanh bày tỏ.

Nơi giấc mơ tìm về phát sóng 21h từ thứ 2 đến thứ 6.