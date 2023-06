Phim giờ vàng có NSND Lê Khanh tiếp tục bị hoãn chiếu

TPO - Tập 14 phim "Nơi giấc mơ tìm về" tạm hoãn phát sóng vào tối 9/6 và sẽ trở lại trên sóng truyền hình vào tuần tới. Đây là lần thứ hai phim bị hoãn lên sóng kể từ khi khởi chiếu.

Tập 14 phim Nơi giấc mơ tìm về tạm hoãn phát sóng vào tối 9/6. Khung giờ chiếu phim tối 9/6 dành cho chương trình truyền hình trực tiếp Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất. Giải thưởng được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2023, tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc viết về đề tài cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Tập 14 Nơi giấc mơ tìm về phát sóng vào 21h thứ hai (ngày 12/6). Trước đó, trong tập 13 lên sóng tối 8/6, bà Lan (NSND Lê Khanh) được giải cứu khỏi nhà kho. Gia An (Lãnh Thanh) nhận ra sự an toàn của bà là quan trọng nhất nên chấp nhận làm theo mọi sự sắp xếp của bà Lan ở công ty.

Tuy nhiên, trong những tập tiếp theo, sóng gió lại ập tới với công ty La La, các thành viên hội đồng quản trị không tin tưởng năng lực của Gia An. Họ còn chỉ trích bà Lan thiếu sáng suốt.

Hành tung của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) cũng rất mờ ám. Các thành viên chủ chốt thiếu tin tưởng người đứng đầu, nhiều đối tác quen thuộc rời bỏ công ty khiến áp lực đè nặng lên vai Gia An - người vốn không hứng thú kế thừa sản nghiệp mà bà Lan để lại.

Gia An cũng dần cảm thấy Mai Anh (Minh Thu) quá ồn ào và phiền phức. Cô bám theo anh mọi nơi, còn xô ngã Phương (Việt Hoa) vì cho rằng Phương là "trà xanh" cố tiếp cận Gia An. Mai Anh muốn bà Lan tiếp tục ủng hộ để chiếm được trái tim Gia An.

Nơi giấc mơ tìm về có sự góp mặt của NSND Lê Khanh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Đỗ Kỷ cùng các gương mặt trẻ như Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu... Phim dự kiến kéo dài 35 tập, phát sóng 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.