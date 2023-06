Hoãn chiếu phim giờ vàng có NSND Lê Khanh

TPO - Tập 10 phim "Nơi giấc mơ tìm về" hoãn chiếu và nhường thời lượng phát sóng cho chương trình khác. Bộ phim có NSND Lê Khanh bước vào những tình tiết kịch tính hơn khi mâu thuẫn giữa các nhân vật được hé lộ.

Tập 10 phim Nơi giấc mơ tìm về thay đổi lịch phát sóng, do nhường thời lượng cho chương trình truyền hình trực tiếp khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2023 diễn ra từ 21h tối 2/6. Với chủ đề chính Thế giới không khoảng cách, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2023 là sự kiện văn hóa - giải trí lớn tại Đà Nẵng được chờ đợi sau 3 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19.

Tập 10 Nơi giấc mơ tìm về chuyển lịch phát sóng sang tối 5/6. Theo trích đoạn giới thiệu, trong tập 10, bà Lan (NSND Lê Khanh) phát hiện Gia An (Lãnh Thanh) vẫn triển khai kế hoạch mở cửa hàng bán đồ hiệu dù bị phản đối.

Bà dự định trong lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty sẽ tuyên bố rút lui, nhường quyền điều hành cho cháu trai. Gia An nhận nhiệm vụ lên kế hoạch cho buổi lễ. Anh và Phương (Việt Hoa) mâu thuẫn gay gắt. Phương chỉ trích Gia An làm việc theo cảm tính, đưa tình cảm cá nhân vào công việc. Gia An lại phát chán với những nghi thức, thủ tục rườm rà của buổi lễ kỷ niệm nên muốn phá cách.

Nơi giấc mơ tìm về quy tụ dàn diễn viên gồm những tên tuổi gạo cội như NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trọng Trinh cùng các diễn viên trẻ Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, Tuấn Trung...

Tác phẩm mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong có lối kể chuyện nhẹ nhàng, không ngập tràn bi kịch mà đề cập những tình huống, câu chuyện nhỏ về mâu thuẫn thế hệ và cách hành xử giữa các thành viên trong gia đình. Phim đóng máy ngày 28/5, sau cảnh quay cuối cùng tại Hải Phòng.