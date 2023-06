Khán giả phản ứng gay gắt câu thoại chê nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh

TPO - Trong "Nơi giấc mơ tìm về", nhân vật của NSND Lê Khanh có ác cảm với nghề kinh doanh online - không tốn công sức nhưng kiếm bộn tiền. Lối suy nghĩ của nhân vật khiến khán giả phản ứng dữ dội.

Mối quan hệ giữa bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu nội Gia An (Lãnh Thanh) trong Nơi giấc mơ tìm về luôn tồn tại mâu thuẫn. Gia An muốn tiếp tục công việc kinh doanh online nhưng bà Lan muốn cháu nội phải kế tục sự nghiệp gia đình.

Du học về nước nhưng Gia An vẫn muốn có thời gian tự do vui chơi cùng bạn bè, nghĩ ra cách dối bà nội là làm mất hộ chiếu nên chưa thể về nhà được. Bà Lan (NSND Lê Khanh) giả vờ tin cháu nhưng lại âm thầm cử Phương (Viêt Hoa) đi giám sát cuộc vui của Gia An. Khi biết bà làm chuyện này, Gia An tỏ ra không thoải mái.

Bà Lan không đồng ý cho Gia An làm công việc này vì chẳng có gì bền vững. Cãi lý với bà nội, Gia An nói rằng kinh doanh online là xu hướng của hiện tại. "Nhưng nhà ta là nhà có nề nếp, có truyền thống, việc cháu kế tục sự nghiệp là trách nhiệm cháu phải làm", bà Lan nói.

"Bà rất ghét cái trò cứ thò chân xuống gầm bàn không lao động gì, mất một chút nước bọt kiếm bộn tiền. Bà nói thật đấy. Cháu bỏ kinh doanh online đi, nó không bền đâu", bà Lan nói.

Sau cùng, Gia An vẫn phải về công ty làm việc theo lời bà nội. Tuy nhiên, anh lén duy trì kế hoạch kinh doanh đồ hiệu, còn định mở cửa hàng. Bà Lan biết tin này lập tức tuyên bố trao quyền quản lý cho cháu trai trong buổi lễ kỷ niệm của công ty.

Lối suy nghĩ có phần cổ hủ của bà Lan khi chê nghề bán hàng online khiến nhiều khán giả bức xúc. Câu thoại của nhân vật cũng thiếu tinh tế, có phần "động chạm" đến nghề nghiệp của nhiều người.

"Chủ đề phim nhạt, giáo điều, chẳng có trọng tâm. Câu nói này chỉ ứng với cháu bà Lan trong phim thôi. Đời thực biết bao con người bán hàng online đang nuôi cả gia đình phất to đấy", một khán giả bình luận trên Facebook.

Khán giả Minh Nguyễn bức xúc và nhận định trong thời đại 4.0, kinh doanh online là xu hướng. Nhân vật của NSND Lê Khanh đang áp đặt suy nghĩ lạc hậu lên cháu trai.

Sự phản ứng này là điều dễ hiểu, tuy nhiên suy nghĩ của bà Lan (NSND Lê Khanh) đại diện cho hệ tư tưởng của lớp người trước đó - những người chưa được hoặc khó tiếp cận với công nghệ hiện đại. Những tập tiếp theo, mâu thuẫn của Gia An và bà nội cũng như cô trợ lý Phương (Việt Hoa) được dự đoán còn gay gắt hơn.

Sau 5 năm, NSND Lê Khanh hội ngộ khán giả truyền hình với vai bà Lan trong Nơi giấc mơ tìm về. Bà Lan sắc sảo, quyền lực, quen áp đặt. Sau nhiều năm điều hành công ty gia đình, muốn nghỉ hưu và để lại cả cơ ngơi cho đứa cháu nội độc nhất. Khoảng cách về thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ và những hiểu lầm khiến tình thân rạn nứt.

NSND Lê Khanh cho biết vai diễn lần này mang đầy đủ yếu tố điển hình của một người phụ nữ. "Đó là sự hy sinh, lan tỏa, luôn đem lại sự ấm áp. Mỗi người phụ nữ bên cạnh trách nhiệm với gia đình con cái còn có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng....”, NSND Lê Khanh bày tỏ.