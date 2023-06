Hoãn chiếu lần thứ ba phim giờ vàng có NSND Lê Khanh

TPO - Liên quan đến việc cấp than cho sản xuất điện, ngày 14/6, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết sẽ tăng lượng than cung cấp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam so với hợp đồng hơn 1,2 triệu tấn than trong năm nay.