'Nơi giấc mơ tìm về' tập 18: Gia An (Lãnh Thanh) cầu xin Phương (Việt Hoa)

TPO - Gia An (Lãnh Thanh) khẳng định không thể ký đơn xin nghỉ việc của Phương (Việt Hoa) bởi anh cần cô ở lại La La, tiếp tục hướng dẫn anh trong công việc. Mai Anh (Minh Thu) nhờ bố tìm người để theo dõi Phương.

Trong tập 17 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Gia An (Lãnh Thanh) mong Phương (Việt Hoa) rút lại đơn xin nghỉ việc vì anh rất cần cô lúc này. "Chị rút lại đơn xin nghỉ đi. Ngay lúc này tôi đang là người gặp nạn đây", Gia An nói.

Trong tập 18, Gia An khẳng định không thể ký đơn xin nghỉ việc của Phương bởi anh cần cô. "Đưa cho tôi cái đồng hồ tôi còn biết đời nào, hãng nào, từng con ốc vít ra sao, mấy thứ rau cỏ này tôi đau đầu quá", Gia An than vãn.

Gia An nói dối Mai Anh (Minh Thu) về chuyện của anh với Phương khiến Phương vô cùng khó hiểu. Cô cho rằng mình và Gia An không làm gì "khuất tất" nên không cần phải lừa dối Mai Anh.

"Đơn giản là tôi không muốn lằng nhằng, giữa tôi và chị có gì cô ấy cũng không có quyền can thiệp. Bây giờ, tôi và Mai Anh cũng không còn liên quan đến nhau nữa", Gia An giải thích. Đúng lúc này, Mai Anh xuất hiện và thông báo với Gia An về việc có thai.

Mai Anh về nhà với bố mẹ, chưa ngồi được lâu cô đòi về vì công ty nhiều việc chưa hoàn thành. "Con đã về thì ở lại chơi ít ngày cho bố mẹ đỡ nhớ con gái. Đi học biền biệt, về ở luôn Hà Nội. Cả tháng trời tôi mới thấy mặt cô", mẹ Mai Anh trách yêu.

Ông bố gợi ý mua cho Mai Anh một căn nhà có mảnh vườn để mỗi ngày con gái có thể trồng hoa, ngắm hoa. "Bố, bây giờ con muốn gì cũng được đúng không? Bố cho con vài người để dùng đi. Mấy người lần trước bố rút hết về làm gì?", Mai Anh trách cứ.

Mẹ Mai Anh khẳng định nếu ai để con gái mình "mọc sừng" sẽ cho người đó biết "thế nào là hối hận".

Mai Anh sẽ bày trò gì để chia rẽ Phương và Gia An? Gia An có thể thuyết phục Phương ở lại công ty? Tập 18 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 20/6.