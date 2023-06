'Nơi giấc mơ tìm về' tập 21: Gia An (Lãnh Thanh) ôm chặt Phương (Việt Hoa)

TPO - Mai Anh (Minh Thu) vui ra mặt vì bà Lan (NSND Lê Khanh) ủng hộ cô và Gia An (Lãnh Thanh) sớm làm đám cưới. Tuy nhiên, Gia An dửng dưng. Anh lo lắng và muốn chăm sóc cho Phương (Việt Hoa).

Trong tập 21 Nơi giấc mơ tìm về, Phương (Việt Hoa) giữ khoảng cách với Gia An (Lãnh Thanh). Cô tránh mặt và không muốn Gia An làm phiền. Gia An lại muốn bày tỏ tình cảm với cô thư ký. Anh ôm Phương vào lòng khiến cô bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu thực sự có tình cảm với đối phương, Phương và Gia An cũng khó đến bên nhau. Mai Anh (Minh Thu) nói với bà Lan (NSND Lê Khanh) chuyện cô có bầu. Bà Lan tính chuyện làm đám cưới cho Gia Anh và Mai Anh.

"Kể ra tuổi cháu và Gia An kết hôn cũng được rồi đấy. Năm nay làm đám cưới cũng thuận. Để bà nhờ thầy xem cụ thể ngày giờ thế nào", bà Lan nói. Mai Anh hí hửng vì sắp cưới được Gia An.

Bà Lan muốn Gia An và Mai Anh về thưa chuyện với bố mẹ Mai Anh. Hai bên gia đình gặp gỡ trước khi bàn bạc kỹ chuyện cưới hỏi.

Gia An không có tâm trí để ý đến Mai Anh vì bận lo cho Phương. Anh đưa cho Công (Trung Ruồi) một số tiền để anh ta không làm phiền Phương nữa. Công lập tức đồng ý, thề thốt đủ điều, nhưng vẫn thẳng thừng muốn Gia An chi thêm tiền.

Ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) hỏi bà Lan đã tìm hiểu kỹ về gia đình Mai Anh chưa. Có vẻ ông Kình nhận ra Mai Anh không phải người đơn giản. Bà Lan đáp: "Thật ra tôi cũng chỉ nghe nói bên gia đình nhà ấy kinh doanh đa ngành nghề: vật liệu xây dựng, bất động sản, đồ thủ công mỹ nghệ, nhà hàng... Tóm lại cũng phức tạp, không đơn giản đâu".

Nhưng bà Lan tin Mai Anh không làm gì hại Gia An. Bà Lan thấy mừng vì có người đủ bản lĩnh, tình yêu để giữ chân Gia An. "Khi có con Gia An sẽ biết sống trách nhiệm hơn. Khi đó đã có thứ gì quý giá để vì đó mà nó sống có ý nghĩa", bà Lan nói. Ông Kình chỉ cười, bởi bà Lan cũng chưa hiểu hết về cháu trai lẫn Mai Anh.

Tập 21 phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng 21h ngày 26/6.