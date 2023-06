'Nơi giấc mơ tìm về' tập 20: Gia An (Lãnh Thanh) không tin Mai Anh (Minh Thu) mang thai con mình

TPO - Mai Anh (Minh Thu) tuyên bố có bầu với Gia An (Lãnh Thanh) nhưng bị cho là đang giở trò. Gia An muốn né Mai Anh và ngày càng thân thiết với Phương. Tuy nhiên, Mai Anh không dễ buông tay. Cô vừa bám lấy Gia An, vừa tìm cách lấy lòng bà Lan (NSND Lê Khanh).

Trong tập 20 Nơi giấc mơ tìm về, Mai Anh (Minh Thu) và bà Lan (NSND Lê Khanh) được ông Sang (NSND Trọng Trinh) dẫn đi thăm một người quen. Mai Anh mệt mỏi vì đường đi vất vả.

Bà Lan nhắc Mai Anh đi giày cao gót không nên leo dốc, bảo cô ở dưới chờ. Mai Anh muốn tận dụng mọi cơ hội lấy lòng bà Lan nên lấy lý do muốn ngắm cảnh đẹp để đi cùng.

Khi ba người đang đi, một kẻ khả nghi xuất hiện rồi hốt hoảng bỏ chạy. Trong lúc đuổi theo tên khả nghi, Mai Anh bỗng tái mét mặt mày, ngã xuống đường. Bà Lan và ông Sang hốt hoảng chạy lại đỡ Mai Anh.

Mối quan hệ giữa Phương (Việt Hoa) và Gia An (Lãnh Thanh) dịu lại. Phương còn lấy điện thoại chụp lén lúc Gia An ngủ quên trên ghế. Tuy nhiên, cô bị Gia An phát hiện và trêu chọc. Gia An đặt tay lên má Phương để xem cô đã hạ sốt chưa. Hành động của anh khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Gia An liên tục bị Mai Anh làm phiền. "Kể từ giờ phút này sẽ không có hai từ yên ổn. Tốt nhất đừng làm em cáu", Mai Anh tuyên bố. Gia An cho rằng Mai Anh đã giở trò để được bà Lan bênh vực.

Mai Anh nói sẽ làm mẹ của con Gia An. Nhưng anh gạt phắt đi và nói cô bị điên. "Em đã có bầu và đứa bé là con anh", Mai Anh quả quyết. Gia An đáp: "Trò này mới, nhưng không vui". Gia An vẫn không tin Mai Anh.

Mai Anh lấy cái thai ra để ép Gia An quay lại. Cô cũng tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của Gia An và Phương. Tập 20 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng 21h ngày 23/6.