Người Việt đầu tiên giành Huân chương Carnegie của Anh

TPO - Giải thưởng Yoto Carnegie của Anh xướng tên họa sĩ Jeet Zdũng ở hạng mục minh họa. Đây là lần đầu một họa sĩ người Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này.

Tối 21/6 theo giờ Việt Nam, giải thưởng Yoto Carnegie xướng tên họa sĩ Jeet Zdũng ở hạng mục minh họa. Với những bức tranh minh họa vẽ tay bằng màu nước trong Saving Sorya: Chang and the Sun Bear (phiên bản tiếng Anh của Chang hoang dã - Gấu do NXB Pan Macmillan phát hành), họa sĩ Jeet Zdũng xuất sắc vượt qua 17 ứng viên khác trong vòng sơ khảo và chung khảo để giành giải thưởng.

Đây là lần đầu một họa sĩ người Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này. Yoto Carnegie là giải thưởng thường niên của Vương quốc Anh được trao cho các tác phẩm xuất sắc dành cho trẻ em và thanh thiếu niên viết bằng tiếng Anh, với mục tiêu tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc đọc sách.

Giải thưởng có hai hạng mục: Huân chương Yoto Carnegie cho tác phẩm viết và Huân chương Yoto Carnegie cho tác phẩm minh họa.

Huân chương Carnegie được thành lập vào năm 1936 để tưởng nhớ nhà từ thiện vĩ đại người Scotland, Andrew Carnegie (1835-1919) - người xây dựng hơn 2.800 thư viện trên khắp thế giới. Ban đầu giải thưởng chỉ trao cho các tác phẩm viết. Đến năm 1955, Huân chương Carnegie mở rộng ra tác phẩm tranh minh họa.

Lễ trao giải được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Barbican (London, Anh), phát sóng trực tiếp trên toàn nước Anh.

Sêri truyện tranh Chang hoang dã xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của tác giả Trang Nguyễn, trong hình ảnh nhân vật Chang - cô gái trẻ có ước mơ cháy bỏng là trở thành nhà bảo tồn động vật hoang dã.

Họa sĩ Jeet Zdũng chia sẻ anh mong rằng Chang hoang dã - Gấu góp phần cung cấp những tri thức thú vị, đúng đắn về động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã với công chúng, đặc biệt là với thanh thiếu niên.

Họa sĩ Jeet Zdũng trực tiếp đi rừng để nghiên cứu thực địa. “Việc đi thực địa và tham gia hoạt động tình nguyện tại trung tâm cứu hộ gấu giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm nhằm làm phong phú thêm đời sống của các nhân vật, khiến họ trở nên gần gũi và chân thực hơn", anh nói.

Năm 2021, Chang hoang dã - Gấu vượt qua hàng trăm tác phẩm để nhận Giải A - Giải thưởng Sách quốc gia Việt Nam. Tác phẩm cũng được bán bản quyền thành công ở Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Na Uy...

“Khi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn có thể tạo ra những bộ phim hoạt hình của riêng mình. Quá trình sáng tạo tác phẩm Chang hoang dã - Gấu là chuyến hành trình thỏa mãn ước ao từ thuở tấm bé ấy - kiến tạo một bộ phim trên giấy, sử dụng chất liệu truyện tranh và manga. Cùng với Trang Nguyễn (đồng tác giả), chúng tôi mong muốn cuốn sách sẽ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã...", họa sĩ nói.

Họa sĩ Jeet Zdũng khẳng định Huân chương Carnegie là vinh dự lớn. Với giải thưởng nhận được từ Huân chương Carnegie, anh cùng tác giả Trang Nguyễn mở rộng thư viện tại các địa phương gần Vườn quốc gia Cúc Phương nhằm phát triển văn hóa đọc và kiến thức về bảo tồn cho trẻ em.

Jeet Zdũng tên thật là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1988. Anh được biết đến với Giải Nhì trong cuộc thi vẽ truyện tranh Nét rồng thiêng năm 2010. Cùng năm đó, Jeet Zdung vẽ minh họa màu cuốn Bác Ba Phi cho NXB Kim Đồng. Năm 2012, Jeet Zdũng có hai tác phẩm tham gia Festival Truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam do phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam và NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức. Là người ưa dịch chuyển và khám phá, năm 2018, anh nhận lời và bắt tay thực hiện minh họa Dự án sách tranh Chang hoang dã với rất nhiều trải nghiệm sống động trong rừng. Hơn 120 bức tranh ký họa bằng màu nước, vẽ tay hoàn toàn đem đến cảm nhận mới lạ về các nhân vật trong truyện, giàu cảm xúc và đầy biến hóa.